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Pamela López y Melissa Klug protagonizan sorpresivo reto en ‘La Granja VIP’, pero todo terminó con jalones de pelo

La tensión y la diversión se unieron en 'La Granja VIP', donde Melissa Klug y Pamela López protagonizaron un momento memorable durante un reto de actuación.

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    Pamela López y Melissa Klug protagonizan sorpresivo reto en ‘La Granja VIP’, pero todo terminó con jalones de pelo
    Pamela López y Melissa Klug encienden ‘La Granja VIP’ con reto actoral que terminó en jalones de pelo | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Pamela López y Melissa Klug protagonizan sorpresivo reto en ‘La Granja VIP’, pero todo terminó con jalones de pelo

    La tensión y la diversión se mezclaron nuevamente en el reality 'La Granja VIP', donde Pamela López y Melissa Klug protagonizaron uno de los momentos más comentados del programa. Las concursantes, que han mostrado varios roces desde el inicio de la convivencia, fueron sorprendidas con una dinámica que las obligó a compartir escenario frente a todos sus compañeros.

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    Melissa Klug y Pamela López recrean 'Cosas del amor' en 'La Granja VIP'

    El reto artístico consistía en recrear la conocida canción 'Cosas del amor', interpretada originalmente por Ana Gabriel y Vikki Carr, a través de una competencia de lipsync. Aunque al principio ambas mostraron cierta incomodidad con la actividad, finalmente decidieron aceptar el desafío y preparar una presentación que terminaría provocando risas dentro del reality.

    Durante su número, las participantes ofrecieron una actuación llena de dramatismo y momentos cómicos que captaron la atención del resto de concursantes. No obstante, el momento más comentado llegó al final de la presentación, cuando ambas cerraron el show con jalones de pelucas como parte de la puesta en escena.

    La reacción en el set fue inmediata. Conductores y participantes pidieron que repitieran el desenlace del número, lo que generó aún más carcajadas y aplausos en la granja. Lejos de tratarse de un enfrentamiento real, el episodio fue entendido como parte del espectáculo y del tono humorístico del reto, provocando risas entre la 'Blanca de Chucuito' y la popular 'Kittypam'.

    Antes de subir al escenario, las cámaras del reality mostraron los ensayos de Melissa Klug y Pamela López mientras coordinaban su participación para cumplir con la dinámica. En los preparativos se las vio practicando gestos, movimientos y detalles de la interpretación.

    La empresaria chalaca asumió el rol de Ana Gabriel y apareció caracterizada con un atuendo blanco y una peluca negra inspirada en el estilo de la cantante mexicana. En tanto, Pamela López dio vida a Vikki Carr, luciendo una peluca rubia y un vestido rojo que permitió recrear el recordado dúo musical en el escenario del programa.

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    Usuarios elogian talento de Pamela López

    Algo que no pasó desapercibido por los espectadores fue el desenvolvimiento de la expareja de Christian Cueva en la actuación, sorprendidos por la habilidad de López, quien incluso pudo destacar más que su compañera.

    “Pamela lo hizo espectacular, usó su gota de humor”, “Pamela López es una buena artista, baila, actúa, canta”, “Pamela tiene que ser actriz, tiene un carisma”, “Solo por Pamela, tiene un tremendo talento”, “Dios mío, Pamela, talento nato”, se lee en los comentarios en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López y Melissa Klug protagonizan sorpresivo reto en ‘La Granja VIP’, pero todo terminó con jalones de pelo
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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