Tras las insinuaciones de Melissa Klug sobre un vínculo de Pamela López con Diego Chávarri , usuarios reviven su confesión del ex futbolista sobre Pamela Franco. Conoce todos los detalles.

Melissa Klug volvió a generar polémica en 'La Granja VIP' al insinuar un supuesto vínculo entre Pamela López y Diego Chávarri. Sus comentarios encendieron rápidamente las redes sociales, donde los usuarios revivieron episodios del pasado y comenzaron a involucrar también a Pamela Franco, desatando comentarios y reacciones diversas entre los seguidores del reality. La situación mantiene en alerta a los fans, quienes siguen atentos a cada declaración y gesto de los protagonistas.

Usuarios reviven confesión de Diego Chávarri sobre Pamela Franco

La polémica se desató cuando Melissa Klug insinuó en 'La Granja VIP' que Pamela López habría tenido un vínculo con Diego Chávarri. La chalaca descartó ofrecer disculpas públicas y aclaró que la información le llegó de Christian Cueva, expareja de la trujillana. Sin embargo, los involucrados negaron cualquier relación.

Las declaraciones de Melissa Klug provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde los usuarios recordaron la participación de Chávarri en 'El valor de la verdad' en 2020, cuando confesó haber salido con Pamela Franco, actual pareja de Cueva.

"Creo que Melissa Klug se equivocó de Pamela. Fue Pamela Franco la que tuvo algo con Diego Chávarri, según 'El valor de la verdad'", comentó un usuario en TikTok.

Diego Chávarri y la vez que confesó que amaneció con Pamela Franco

Durante el programa 'La Granja VIP', Ethel Pozo preguntó a Diego Chávarri sobre el comentario de Melissa Klug, quien insinuó un supuesto vínculo amoroso con Pamela López. Él respondió tajantemente que no se dejaría guiar por lo que diga la gente, sino que hablaría con claridad sobre todos. Respecto a López, aclaró que, a raíz del reality, llegó a conocer tanto a la influencer como a su pareja Paul Michael.

Esto recordó a los usuarios la confesión del ex chico reality, quien admitió que se había amanecido con la cantante en una discoteca. Según él, el acercamiento ocurrió antes de que ella estuviera con Christian Domínguez y fue iniciado por ella.