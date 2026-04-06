Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Shirley Arica patea la comida de Pamela López y desata fuerte discusión con Samahara Lobatón: “Mocosa de mie***”

Shirley Arica protagonizó un fuerte enfrentamiento en el reality tras un cruce por bolsas de basura. Insultos y gritos marcaron la pelea con Samahara Lobatón y Pamela López.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Shirley Arica patea la comida de Pamela López y desata fuerte discusión con Samahara Lobatón: “Mocosa de mie***”
    Shirley Arica patea comida de Pamela López y provoca enfrentamiento con Samahara Lobatón. | Composición Wapa
    Shirley Arica patea la comida de Pamela López y desata fuerte discusión con Samahara Lobatón: “Mocosa de mie***”

    La convivencia en el reality 'La Granja VIP' volvió a encenderse en uno de sus momentos más tensos, evidenciando cómo la presión, los roces y las diferencias personales pueden detonar fuertes conflictos.

    En esta ocasión, Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López protagonizaron una acalorada discusión que casi se descontrola. El hecho ocurrió el domingo 5 de abril, durante una dinámica cotidiana que terminó desatando tensiones acumuladas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿A la cárcel? Piero Arenas habría recibido prisión preventiva por presunto abuso y se despide

    Mientras Shirley Arica encaraba a Paul Michael, terminó empujando con el pie el vaso de Pamela López. Esto provocó la molestia de la trujillana, quien, aún sentada, la apartó con el brazo. La modelo reaccionó indignada por el contacto y respondió pateando su plato de pizza. “No me toques”, repetía una y otra vez.

    La aún esposa de Christian Cueva se levantó de inmediato para reclamarle por lo sucedido con su comida, lo que desató una intensa discusión. Paul Michael intervino para evitar que el conflicto escalara, mientras Samahara Lobatón intentaba sujetar a Shirley Arica para tranquilizarla. “Quiero que me toques, quiero que me toques”, insistía Pamela López, desafiándola.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Varios participantes se acercaron a observar el altercado, entre ellos Samahara, quien también se sumó al enfrentamiento. Pamela lanzó un comentario contra Shirley sobre su figura, mientras Samahara la llamó "conchuda" y Melissa Klug reaccionaba con risas. Pamela no se quedó atrás y le recordó a Samahara un procedimiento fallido. "Casi te mueres con tu aceite de avión", le dijo.

    Finalmente, Samahara y Shirley arremetieron contra Pamela López, pidiéndole que se mire antes de criticarlas. Incluso, Samahara se burló de su lipomarcación, asegurando que le había quedado mal y que organizarían una rifa para otra cirugía por la supuesta fibrosis. Pamela, desde su lugar y junto a Paul Michael, quien intentaba calmarla, optó por no continuar la discusión y lanzó una frase hacia Samahara: “Mocosa de mie***,anda vuelve a nacer y que te eduquen ”

    SOBRE EL AUTOR:
    Shirley Arica patea la comida de Pamela López y desata fuerte discusión con Samahara Lobatón: “Mocosa de mie***”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿A la cárcel? Piero Arenas habría recibido prisión preventiva por presunto abuso y se despide

    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

    Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    Famoso galán de icónicas telenovelas se recursea vendiendo caldos de huesos ante la baja demanda laboral

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip: "Ya sé cómo..."

    Ex de Paul Michael explota, respalda a Samahara Lobatón y lanza duro ataque a Pamela López: “Burla eres y serás”

    El radical cambio de vida de Katy Jara, se muda a Piura y revela sus nuevos negocios: “Dios nos ha bendecido”

    Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían VENDIENDO su casa por un precio EXORBITANTE en medio de rumores de ruptura

    Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;