Shirley Arica patea la comida de Pamela López y desata fuerte discusión con Samahara Lobatón: “Mocosa de mie***”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La convivencia en el reality 'La Granja VIP' volvió a encenderse en uno de sus momentos más tensos, evidenciando cómo la presión, los roces y las diferencias personales pueden detonar fuertes conflictos.
En esta ocasión, Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López protagonizaron una acalorada discusión que casi se descontrola. El hecho ocurrió el domingo 5 de abril, durante una dinámica cotidiana que terminó desatando tensiones acumuladas.
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Mientras Shirley Arica encaraba a Paul Michael, terminó empujando con el pie el vaso de Pamela López. Esto provocó la molestia de la trujillana, quien, aún sentada, la apartó con el brazo. La modelo reaccionó indignada por el contacto y respondió pateando su plato de pizza. “No me toques”, repetía una y otra vez.
La aún esposa de Christian Cueva se levantó de inmediato para reclamarle por lo sucedido con su comida, lo que desató una intensa discusión. Paul Michael intervino para evitar que el conflicto escalara, mientras Samahara Lobatón intentaba sujetar a Shirley Arica para tranquilizarla. “Quiero que me toques, quiero que me toques”, insistía Pamela López, desafiándola.
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Varios participantes se acercaron a observar el altercado, entre ellos Samahara, quien también se sumó al enfrentamiento. Pamela lanzó un comentario contra Shirley sobre su figura, mientras Samahara la llamó "conchuda" y Melissa Klug reaccionaba con risas. Pamela no se quedó atrás y le recordó a Samahara un procedimiento fallido. "Casi te mueres con tu aceite de avión", le dijo.
Finalmente, Samahara y Shirley arremetieron contra Pamela López, pidiéndole que se mire antes de criticarlas. Incluso, Samahara se burló de su lipomarcación, asegurando que le había quedado mal y que organizarían una rifa para otra cirugía por la supuesta fibrosis. Pamela, desde su lugar y junto a Paul Michael, quien intentaba calmarla, optó por no continuar la discusión y lanzó una frase hacia Samahara: “Mocosa de mie***,anda vuelve a nacer y que te eduquen ”