Shirley Arica protagonizó un fuerte enfrentamiento en el reality tras un cruce por bolsas de basura. Insultos y gritos marcaron la pelea con Samahara Lobatón y Pamela López.

La convivencia en el reality 'La Granja VIP' volvió a encenderse en uno de sus momentos más tensos, evidenciando cómo la presión, los roces y las diferencias personales pueden detonar fuertes conflictos.

En esta ocasión, Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López protagonizaron una acalorada discusión que casi se descontrola. El hecho ocurrió el domingo 5 de abril, durante una dinámica cotidiana que terminó desatando tensiones acumuladas.

Mientras Shirley Arica encaraba a Paul Michael, terminó empujando con el pie el vaso de Pamela López. Esto provocó la molestia de la trujillana, quien, aún sentada, la apartó con el brazo. La modelo reaccionó indignada por el contacto y respondió pateando su plato de pizza. “No me toques”, repetía una y otra vez.

La aún esposa de Christian Cueva se levantó de inmediato para reclamarle por lo sucedido con su comida, lo que desató una intensa discusión. Paul Michael intervino para evitar que el conflicto escalara, mientras Samahara Lobatón intentaba sujetar a Shirley Arica para tranquilizarla. “Quiero que me toques, quiero que me toques”, insistía Pamela López, desafiándola.

Varios participantes se acercaron a observar el altercado, entre ellos Samahara, quien también se sumó al enfrentamiento. Pamela lanzó un comentario contra Shirley sobre su figura, mientras Samahara la llamó "conchuda" y Melissa Klug reaccionaba con risas. Pamela no se quedó atrás y le recordó a Samahara un procedimiento fallido. "Casi te mueres con tu aceite de avión", le dijo.