El exmiembro de Esto es guerra comunicó en una transmisión en vivo que tendrá que enfrentar prisión preventiva tras la denuncia presentada por una joven de 19 años.

El caso que involucra al streamer Piero Arenas ha tomado un rumbo decisivo y controversial, luego de que el propio creador de contenido hiciera público que se le impuso prisión preventiva como parte de una investigación por un presunto delito de abuso sexual.

Fue a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick que el exintegrante de Esto es guerra decidió pronunciarse sobre su situación. Con un discurso directo, sorprendió a sus seguidores al revelar que ya había sido notificado por las autoridades.

“Bueno, me acaban de citar. Tengo prisión preventiva. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran”, expresó, provocando desconcierto inmediato entre quienes seguían la transmisión en tiempo real. El momento resultó especialmente impactante al darse en el mismo espacio digital que impulsó su popularidad, lo que hizo que su mensaje fuera interpretado como una especie de despedida ante el complejo escenario judicial.

El origen de la denuncia

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores mostraron su respaldo y defendieron su presunta inocencia, otros manifestaron preocupación por la gravedad de los hechos denunciados. El caso se origina a partir de la acusación presentada por Marcela Sánchez, una joven de 19 años, quien compartió su versión en el programa 'Magaly TV: La Firme'.

De acuerdo con su testimonio, los hechos habrían ocurrido tras un encuentro privado en la ciudad de Iquitos, donde asegura haber sido víctima de agresión sexual por parte del streamer. Además, la denunciante señaló que el acto habría sido transmitido a través de una plataforma digital, lo que, de confirmarse, podría agravar considerablemente la situación legal del acusado.

Mensaje en vivo y posibles consecuencias legales

Durante la misma transmisión, Piero Arenas también se dirigió a su audiencia con un mensaje que muchos interpretaron como una despedida. Visiblemente afectado, señaló: “Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar. Cuídense mucho, los voy a extrañar. La culpa la tienen esas personas”.

Este tipo de declaraciones públicas en medio de procesos judiciales suele generar debate, ya que mezcla el ámbito legal con la exposición mediática y emocional. En este caso, el streaming no solo funcionó como un canal informativo, sino también como un espacio de desahogo y conexión con su comunidad.