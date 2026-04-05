Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip: "Ya sé cómo..."

Durante la más reciente gala de La Granja VIP Perú, Melissa aseguró que Pamela habría tenido un romance con Diego Chávarri, basándose en información de Christian Cueva, y ella no dudó en responderle con dureza.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip: "Ya sé cómo..."
    Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip
    Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip: "Ya sé cómo..."

    La gala de eliminación de La Granja VIP Perú estuvo marcada por uno de los episodios más polémicos y encendidos la noche del 4 de abril. El momento de mayor tensión se produjo cuando la conductora Ethel Pozo puso contra las cuerdas a Melissa Klug al pedirle que revelara con cuál de los participantes Pamela López habría tenido un vínculo.

    Sin titubear, la empresaria mencionó a Diego Chávarri, lo que generó una fuerte reacción tanto dentro del reality como en redes sociales.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Pamela López amenaza a Melissa Klug

    La controversia no se detuvo ahí. Ethel Pozo consultó a Pamela López si esperaba una disculpa pública de Melissa Klug tras difundir su presunto vínculo con Diego Chávarri.

    Pamela fue contundente: ‘Yo creo que ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre y quien le dijo, entonces ya sé cómo proceder legalmente’, afirmó, dejando entrever que iniciará acciones legales para proteger su honor y su privacidad.

    Cabe recordar que Christian Cueva ya había expuesto anteriormente diversas acusaciones sobre la vida personal de Melissa, e incluso habría difundido una lista con nombres de supuestas exparejas de su esposa.

    Melissa Klug se defiende y acusa a Christian Cueva

    Frente a una posible denuncia, Melissa Klug respondió y sostuvo su versión de los hechos.

    ‘Yo dije quién me lo contó y yo te estoy diciendo que a mí me lo contaron. Yo no estoy asegurando nada, a mí me lo contaron. Así como ella se sentó en todos los canales a decir que él le contó, pues a mí también me lo contaron’, explicó la empresaria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip: "Ya sé cómo..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”

    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    Lo más vistos en Farándula

    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    Famoso galán de icónicas telenovelas se recursea vendiendo caldos de huesos ante la baja demanda laboral

    Ezio Oliva y Karen Schwarz asombran al revelar la realidad en la que viven tras mudarse a España

    Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;