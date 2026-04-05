Pamela López lanza amenaza a Melissa Klug en plena transmisión de La Granja Vip: "Ya sé cómo..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La gala de eliminación de La Granja VIP Perú estuvo marcada por uno de los episodios más polémicos y encendidos la noche del 4 de abril. El momento de mayor tensión se produjo cuando la conductora Ethel Pozo puso contra las cuerdas a Melissa Klug al pedirle que revelara con cuál de los participantes Pamela López habría tenido un vínculo.
Sin titubear, la empresaria mencionó a Diego Chávarri, lo que generó una fuerte reacción tanto dentro del reality como en redes sociales.
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Pamela López amenaza a Melissa Klug
La controversia no se detuvo ahí. Ethel Pozo consultó a Pamela López si esperaba una disculpa pública de Melissa Klug tras difundir su presunto vínculo con Diego Chávarri.
Pamela fue contundente: ‘Yo creo que ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre y quien le dijo, entonces ya sé cómo proceder legalmente’, afirmó, dejando entrever que iniciará acciones legales para proteger su honor y su privacidad.
Cabe recordar que Christian Cueva ya había expuesto anteriormente diversas acusaciones sobre la vida personal de Melissa, e incluso habría difundido una lista con nombres de supuestas exparejas de su esposa.
Melissa Klug se defiende y acusa a Christian Cueva
Frente a una posible denuncia, Melissa Klug respondió y sostuvo su versión de los hechos.
‘Yo dije quién me lo contó y yo te estoy diciendo que a mí me lo contaron. Yo no estoy asegurando nada, a mí me lo contaron. Así como ella se sentó en todos los canales a decir que él le contó, pues a mí también me lo contaron’, explicó la empresaria.