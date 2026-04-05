Durante la más reciente gala de La Granja VIP Perú , Melissa aseguró que Pamela habría tenido un romance con Diego Chávarri, basándose en información de Christian Cueva , y ella no dudó en responderle con dureza.

La gala de eliminación de La Granja VIP Perú estuvo marcada por uno de los episodios más polémicos y encendidos la noche del 4 de abril. El momento de mayor tensión se produjo cuando la conductora Ethel Pozo puso contra las cuerdas a Melissa Klug al pedirle que revelara con cuál de los participantes Pamela López habría tenido un vínculo.

Sin titubear, la empresaria mencionó a Diego Chávarri, lo que generó una fuerte reacción tanto dentro del reality como en redes sociales.

Pamela López amenaza a Melissa Klug

La controversia no se detuvo ahí. Ethel Pozo consultó a Pamela López si esperaba una disculpa pública de Melissa Klug tras difundir su presunto vínculo con Diego Chávarri.

Pamela fue contundente: ‘Yo creo que ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre y quien le dijo, entonces ya sé cómo proceder legalmente’, afirmó, dejando entrever que iniciará acciones legales para proteger su honor y su privacidad.

Cabe recordar que Christian Cueva ya había expuesto anteriormente diversas acusaciones sobre la vida personal de Melissa, e incluso habría difundido una lista con nombres de supuestas exparejas de su esposa.

Melissa Klug se defiende y acusa a Christian Cueva

Frente a una posible denuncia, Melissa Klug respondió y sostuvo su versión de los hechos.