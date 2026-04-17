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Reimond Manco protagoniza desgarrador momento fuera de cámaras luego de admitir traición a su esposa

Tras evidenciarse la infidelidad de Reimond Manco, cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ lo captaron llorando desconsolado al finalizar el programa.

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    Reimond Manco protagoniza desgarrador momento fuera de cámaras luego de admitir traición a su esposa
    Reimond Manco se quiebra tras cámaras de Magaly luego de admitir infidelidad. | Composición Wapa
    Reimond Manco protagoniza desgarrador momento fuera de cámaras luego de admitir traición a su esposa

    Así se mostró Reimond Manco cuando las cámaras de 'Magaly TV La Firme' se apagaron. El exfutbolista llegó al set para reconocer su infidelidad y, visiblemente afectado, terminó rompiendo en llanto tras confirmar que ha perdido a su esposa, Lilia Moretti, y a la familia que habían construido juntos.

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    Reimond Manco se quiebra tras cámaras de Magaly luego de admitir infidelidad

    La conductora del programa reveló que, tras las contundentes evidencias y la confesión de infidelidad, las cámaras continuaron grabando incluso después de finalizado el espacio. En esas imágenes se observa al exfutbolista con lágrimas en los ojos, bebiendo agua para intentar calmarse tras la entrevista, en la que admitió que las conversaciones con su amiga no fueron la única falta de respeto dentro de su matrimonio.

    “Pero ¿qué es lo que Manco perdió realmente? Perdió una compañera que confiaba en él, una compañera que era su apoyo constante. Nunca he visto una mujer que esté más dedicada a manejar su carrera, a que él salga adelante, a apoyarlo constantemente. Creo que ha sido su gran manager y administradora", indicó Magaly.

    Para la conductora de espectáculos, Reimond Manco no solo perdió a su familia, sino también a una mujer clave que supo potenciar lo mejor de él, al menos en el ámbito empresarial.

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    Reimond Manco recuerda infidelidad

    En diálogo con Magaly Medina, Reimond Manco admitió haber sido infiel a su esposa en más de una ocasión. Incluso, contó que en 2025 la traición fue tan grave que terminó siendo expulsado de su hogar, marcando un punto de quiebre en su relación.

    “Mi esposa me descubre una infidelidad, ella obviamente me bota de la casa y es ahí donde yo entro en razón, yo estaba siendo malo, esa es la palabra”, acotó.

    Asimismo, confesó que estas situaciones se repitieron durante su vínculo. "He tenido lapsus por momentos en estos 12 años que íbamos a cumplir, pero no estoy acá para que mi esposa me perdone, estoy acá para pedirle perdón”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Reimond Manco protagoniza desgarrador momento fuera de cámaras luego de admitir traición a su esposa
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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