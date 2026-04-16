El exfutbolista Reimond Manco se disculpó públicamente con su esposa, Lilia Moretti, tras ser señalado por infidelidades. Manco asumió la responsabilidad de sus acciones.

El exfutbolista Reimond Manco decidió dar su versión tras quedar envuelto en un escándalo mediático por infidelidad y dirigirse públicamente a su esposa, Lilia Moretti, para ofrecerle disculpas. Durante su intervención, el exjugador sostuvo que su intención al aparecer en televisión fue reconocer sus errores y asumir las consecuencias de sus actos.

La polémica estalló luego de que se difundieran conversaciones privadas que apuntarían a una traición dentro del matrimonio. Los mensajes fueron expuestos por una mujer identificada como Maydiel, quien aseguró haber mantenido contacto con Manco desde octubre de 2025.

Reimond Manco confirma que fue infiel

Frente a la controversia, el exdeportista reconoció que atravesaba una etapa complicada en su relación y que, en ese contexto, sostuvo intercambios inapropiados con distintas mujeres. “Tuvimos una crisis creada por mí, por mi mala cabeza... Yo hablé con muchas personas de una manera que no debía hacerlo. El error es mío, yo hablé con muchas mujeres innecesariamente, nunca llegué a concretar, en realidad no sé por qué lo hacía”, declaró.

Durante sus declaraciones, el exjugador también recordó el momento en que su esposa descubrió una de sus infidelidades, episodio que marcó un quiebre importante en su relación.

“Mi esposa me descubre una infidelidad en ese transcurso (¿El año pasado?) Sí, me descubre, ella obviamente me bota de la casa y es ahí donde yo entro en razón. Yo estaba siendo malo”, reconoció.

En su participación en 'Magaly TV: La firme', el exjugador fue enfático al dirigirse directamente a Moretti y admitir el daño causado durante la relación.“Yo simplemente estoy acá para pedirle perdón a mi esposa, para contarte que he cometido varios errores durante la relación que quizás no se hacen públicos, pero hay cosas que pasan y que mucha gente no se entera”, manifestó.

Asimismo, explicó que sus comportamientos no se trataban de un hecho aislado reciente, sino de una situación que venía arrastrando desde tiempo atrás y que terminó deteriorando su matrimonio. En otro momento, aseguró que, pese a todo, su mayor preocupación sigue siendo el bienestar de su familia.

“Yo la amo tanto que, hasta estando sin ella, quiero que sea feliz. Y si yo daño, a pedir que me perdone, a mentirle, a manipularla. Ella me lo ha descubierto muchas veces y ahorita no va a volver a pasar lo mismo porque yo ya no quiero que ella sufra por mí. Ella no se merece esto ni mis hijos”, expresó.

Reimond Manco pide perdón a sus hijos tras polémica mediática

El exfutbolista Reimond Manco se pronunció públicamente luego del escándalo mediático por presunta infidelidad y ofreció disculpas tanto a su esposa como a sus hijos por la exposición que generó la polémica. Durante su aparición en el programa televisivo ‘Magaly TV: La firme’, el exjugador aseguró que su intención principal es asumir las consecuencias de sus actos y enfrentar la situación con responsabilidad.

En sus declaraciones, Manco admitió el impacto que la situación ha tenido en su entorno familiar y se dirigió directamente a sus hijos para expresarles su arrepentimiento.

“Estoy acá por pedirle perdón a ella por la vergüenza pública que le he hecho pasar y a mis hijos también. Independientemente de cómo hayan sido las cosas, no hay excusas, no hay pretextos. Quiero pedirles perdón porque es lo que me toca”, expresó.