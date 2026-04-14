La empresaria Alejandra Baigorria fue reconocida con un premio internacional en España, donde su look en la alfombra roja acaparó todas las miradas junto a su esposo Said Palao.

Alejandra Baigorria vive uno de los momentos más destacados de su carrera empresarial tras ser reconocida con un importante premio internacional en España, un logro que ella misma había anticipado días atrás al anunciar su viaje junto a su familia.

Sin embargo, más allá del galardón, la atención se centró en su imponente look negro de alfombra roja con detalles de cortes estratégicos, que generó impacto mediático. La presencia de Said Palao también llamó la atención. ¿Quién diseñó el vestido, cuáles son sus detalles?

Alejandra Baigorria brilla con vestido cut out en premiación España

Con un emblemático look en total black, la empresaria del rubro de moda y belleza captó todas las miradas en la alfombra roja del evento realizado en España. A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió un video desfilando su atuendo y revelando detalles de su diseño.

“Uno de los días más importantes de mi vida… llevando el nombre del Perú en alto. Un premio tan importante como empresaria, imponiendo este impresionante vestido diseñado por la mejor diseñadora peruana”, escribió en su publicación.

Fiel al estilo que la caracteriza, volvió a confiar en la diseñadora Ángela García, quien también estuvo detrás de sus vestidos de novia, desde el mágico diseño tipo princesa hasta el imponente look de su fiesta. El estilismo generó gran cantidad de comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes felicitaron a la empresaria por su impactante presencia.

Vestido con cut: la tendencia que evoca la elegancia y coquetería

El vestido con cut out se ha convertido en una de las tendencias más fuertes en las alfombras rojas y eventos de gala, gracias a su capacidad de combinar elegancia con un toque de coquetería. Esta silueta apuesta por aberturas estratégicas que realzan la figura sin perder sofisticación, creando un equilibrio entre lo sensual y lo refinado.

Vestido 'cut-out', una tendencia que fusiona sensualidad y elegancia.

Celebridades e influencers lo han adoptado como una forma de expresión de poder femenino y estilo moderno. Su versatilidad permite adaptarse a distintos diseños, desde vestidos minimalistas hasta propuestas más arriesgadas, marcando una estética contemporánea que domina la moda actual global en tendencia.

¿Qué es el vestido de la venganza?

El “vestido de la venganza” es una pieza icónica dentro de la historia de la moda que simboliza empoderamiento, seguridad y renacimiento personal. El término se popularizó a raíz de un look negro usado por la princesa Diana tras una mediática separación, convirtiéndose en un símbolo de fuerza femenina ante la exposición pública.