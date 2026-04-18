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Novia de Chávarri envía DESGARRADOR MENSAJE tras escuchar que él y Gabriela admiten que se gustan: “Se ha burlado de mí”

La novia de Diego Chávarri reaccionó tras ver cómo él y Gabriela Herrera confesaron que se gustan, rompiendo su silencio con un duro mensaje.

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    Novia de Chávarri envía DESGARRADOR MENSAJE tras escuchar que él y Gabriela admiten que se gustan: “Se ha burlado de mí”
    Novia de Chávarri reacciona con FUERTE mensaje luego de que él y Gabriela Herrera confesaran que se gustan.
    Novia de Chávarri envía DESGARRADOR MENSAJE tras escuchar que él y Gabriela admiten que se gustan: “Se ha burlado de mí”

    ¡Fuerte confesión! Diego Chávarri y Gabriela Herrera encendieron ‘La Granja VIP’ tras una conversación donde habrían admitido sentirse atraídos, sin notar que la transmisión seguía en vivo.

    El inesperado momento no pasó desapercibido para la pareja del exfutbolista, quien siguió todo en tiempo real y quedó impactada. Su reacción generó gran expectativa entre los seguidores del reality. ¿Qué dijo exactamente ante lo ocurrido? Aquí te contamos todos los detalles del polémico episodio.

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    Diego Chávarri y Gabriela Herrera se declaran en 'La Granja VIP' y la novia de él explota

    La situación se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones. El momento causó incomodidad en el entorno cercano del exfutbolista por el impacto inmediato de las declaraciones. Durante la madrugada, ambos participantes habrían hablado de sentimientos personales en una transmisión abierta, interpretada como una confesión de atracción mutua.

    La situación dio un giro cuando la pareja del exdeportista vio en vivo lo ocurrido y reaccionó de inmediato, mostrando su incomodidad por la exposición del episodio en la transmisión.

    Thalía Bentin, novia del exjugador, expresó su molestia a través del mismo espacio digital mientras seguía el programa en tiempo real. “Qué gran falta de respeto, que los expongan”, escribió.

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    Más adelante, fue aún más directa y advirtió sobre lo sucedido: “Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, dejando clara su postura frente a la situación sentimental que presenció.

    Según información difundida por Samuel Suárez, la joven reafirmó su malestar. En dichos mensajes expresó sentirse vulnerada por lo sucedido dentro de la relación y el contexto familiar que compartía con el exdeportista.

    Además, se indicó que el episodio habría tenido impacto en su entorno personal, debido a la presencia de una menor en el hogar. “Lo que ha hecho Diego , lo que el ha hecho es burlarse de mí, de nuestra relación , del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón”, aseveró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novia de Chávarri envía DESGARRADOR MENSAJE tras escuchar que él y Gabriela admiten que se gustan: “Se ha burlado de mí”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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