Ismael La Rosa solicita apoyo económico para impulsar ‘Academika’, su plataforma con clases gratuitas dirigida a estudiantes de bajos recursos sin acceso a academias.

Ismael La Rosa, esposo de Virna Flores, sorprende al pedir apoyo económico por Yape para impulsar su emprendimiento. | Composición Wapa | Instagram

Ismael La Rosa, esposo de Virna Flores, sorprende al pedir apoyo económico por Yape para impulsar su emprendimiento. | Composición Wapa | Instagram

Ismael La Rosa es uno de los rostros más queridos de la televisión peruana, recordado por sus papeles en exitosas producciones. En 'La Rica Vicky' conoció a Virna Flores, su actual esposa, con quien mantiene una sólida relación de más de 28 años y 17 de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más estables del medio local.

Ismael La Rosa impulsa Academika y pide apoyo para educación gratuita

Actualmente, el actor de 49 años se ha alejado de la televisión para enfocarse por completo en su proyecto personal: Academika.pe. En su sitio web, este es presentado como un espacio educativo gratuito que ofrece clases virtuales con diferentes metodologías y profesores calificados para estudiantes de bajos recursos que están en el colegio o desean postular a la universidad.

Ismael La Rosa impulsa Academika y pide apoyo para educación gratuita.

En esa línea, Ismael La Rosa utilizó sus historias de Instagram para invitar a sus seguidores a realizar donaciones mediante Yape, con el objetivo de continuar impulsando su iniciativa educativa. 'La mejor vacuna contra la corrupción, la violencia, la delincuencia, la pobreza…es la educación', escribió el actor, etiquetando además las cuentas oficiales de Academika.

Así, el esposo de Virna Flores —con quien tiene dos hijos— busca el apoyo del público para seguir fortaleciendo esta plataforma digital que ofrece ayuda gratuita a jóvenes de escasos recursos que no pueden costear una academia.

En redes sociales, diversos usuarios resaltaron la propuesta de Ismael La Rosa en favor de la educación e incluso le recomendaron considerar una carrera política, destacando la necesidad de más personas con ese nivel de compromiso.