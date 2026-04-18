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Pamela Franco encara sin filtros a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa: “No quería aguantar cosas”

Pamela Franco reveló en América Hoy por qué evitó entrevistar con Rebeca Escribens: no estaba lista para preguntas incómodas.

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    Pamela Franco encara sin filtros a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa: “No quería aguantar cosas”
    Pamela Franco encara a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa. | Composición Wapa
    Pamela Franco encara sin filtros a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa: “No quería aguantar cosas”

    La emisión del 17 de abril de América Hoy vivió un momento tenso cuando Pamela Franco fue consultada en vivo por Rebeca Escribens sobre su ausencia a una entrevista pactada. Aunque llegó para promocionar su tema, la artista respondió con franqueza y explicó que su decisión estuvo ligada a su estado emocional, generando gran interés entre los televidentes.

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    Pamela Franco encara a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa

    Durante su intervención, Pamela Franco detalló con total franqueza los motivos que la llevaron a retirarse del canal antes de salir al aire. “Mira, te voy a ser sincera, ¿ya? La verdad. Y mirándote a la cara. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que uno por ser artista tiene que ser de piedra y a veces hay momentos en que uno no se siente bien emocionalmente”, expresó en vivo.

    En esa misma línea, la artista admitió que no estaba en condiciones de enfrentar una situación que podía tornarse incómoda. “Sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no estaba preparada, como que no quería estar aguantando”, añadió, evidenciando que su decisión buscaba evitar un escenario que pudiera intensificarse.

    Cabe recordar que el año pasado, la cantante acudió a las instalaciones del canal, permaneció unos minutos y luego se retiró sin informar a la producción de América Espectáculos, conducido por Rebeca Escribens, lo que generó diversos cuestionamientos.

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    Rebeca Escribens le responde a Pamela Franco

    La cantante chimbotana continuó su explicación, dejando claro que su ausencia fue una decisión consciente para evitar una posible confrontación incómoda. “Para evitar una falta de respeto o cualquier cosa, prefería evitar. Le soy franca”, confesó la cantante, generando un momento de tensión en el set.

    Tras escuchar estas declaraciones, Rebeca Escribens respondió defendiendo su desempeño como conductora. La figura de América Hoy destacó su trayectoria en televisión y aseguró que mantiene una línea de respeto en cada entrevista que realiza.

    A lo largo de los diez años que llevo en América Espectáculos he tratado siempre de ser correcta… Jamás haría sentir incómoda a ningún invitado”, afirmó. No obstante, también valoró la sinceridad de Pamela Franco al explicar lo ocurrido y exponer su postura públicamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco encara sin filtros a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa: “No quería aguantar cosas”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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