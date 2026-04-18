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Ex conductor de América TV y actor se convirtió en padre por primera vez y sorprende con reacción: "No tengo que desmayarme"

El exconductor y comediante de América TV se mostró emocionado por el nacimiento de su bebé y compartió detalles del especial momento.

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    Ex conductor de América TV y actor se convirtió en padre por primera vez y sorprende con reacción: "No tengo que desmayarme"
    Mateo Garrido Lecca, actor y cómico peruano, se convierte en padre junto a su esposa Verónica Álvarez. | Composición Wapa | Instagram
    Ex conductor de América TV y actor se convirtió en padre por primera vez y sorprende con reacción: "No tengo que desmayarme"

    ¡Ya es papá! El comediante y exconductor de América TV, Mateo Garrido Lecca, compartió en redes sociales su felicidad por el nacimiento de su primer bebé junto a su pareja, Verónica Álvarez. La pareja, que desde el inicio expresó su entusiasmo por esta etapa, celebra ahora la llegada de su hijo como la realización de un anhelado sueño familiar.

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    Mateo Garrido Lecca y su esposa anuncian la llegada de su primer bebé

    La bailarina Verónica Álvarez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías donde luce su avanzado embarazo junto a su esposo, Mateo Garrido Lecca. No obstante, lo que más llamó la atención fue el anuncio del nacimiento de su primogénito para el viernes 17 de abril. Horas después, el comediante también publicó un mensaje previo a la cesárea.

    Mateo Garrido Lecca y su esposa anuncian la llegada de su bebé.
    Mateo Garrido Lecca y su esposa anuncian la llegada de su bebé.

    “Hijito! Finalmente nacerás un viernes!!!!! ¡Estamos a horas de conocerte! Tu mami se puso a bailar y resulta que le empezaron las contracciones. Ya te contaré bien cuando seas más grande”, se lee al inicio de su tierna publicación.

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    Dejamos de ser tres (con tu hermano Vanilla) para convertirnos en una familia de 4. No te imaginas cuánto te hemos esperado. Muero por conocer tu carita, derretirme con el tamaño de tus pies y morder tus cachetes. Prepárate para una vida llena de risas y baile! Eres, desde ya, MUY amado por tu familia, tíos y tías”, agregó Verónica Álvarez.

    En horas de la tarde del viernes 17 de abril, el stand-up artist apareció en sus redes enfocando a su esposa a minutos de entrar a sala de parto. Por su lado, comentó a sus seguidores que se preparó nueve meses para estar presente en el nacimiento y confesó su miedo: “Solo tengo que no desmayarme, es mi única función”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ex conductor de América TV y actor se convirtió en padre por primera vez y sorprende con reacción: "No tengo que desmayarme"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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