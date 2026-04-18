Pamela Franco CONFIRMA por primera vez que Cueva le fue INFIEL a Pamela López con ella y revela desde cuándo ocurrió

Pamela Franco rompe su silencio y da detalles inéditos sobre su relación con Christian Cueva, en medio de la polémica con Pamela López.

Pamela Franco admite que tuvo una relación con Cueva mientras estaba con Pamela López. | Composición Wapa

Pamela Franco admite que tuvo una relación con Cueva mientras estaba con Pamela López. | Composición Wapa

La cantante Pamela Franco volvió al centro de la polémica tras brindar nuevas declaraciones sobre su relación con Christian Cueva, en medio del conflicto que también involucra a Pamela López.

Durante su aparición en 'Amor y fuego', la artista abordó episodios controversiales, incluyendo el recordado depósito de S/280, y reveló detalles inéditos sobre su vínculo con el futbolista que hasta ahora no había hecho públicos.

Pamela Franco asegura que terminó su relación con Christian Cueva antes de que él se casara con Pamela López

En su intervención televisiva del 16 de abril, Pamela Franco fue enfática al señalar que su relación con Christian Cueva concluyó en 2019, antes de que el deportista contrajera matrimonio con Pamela López. Según detalló, fue ella quien tomó la decisión de alejarse, marcando así el cierre definitivo del vínculo sentimental.

“Yo corté con él, fui yo la que me alejé en el 2019, mucho antes de que se casara”, expresó la cantante, insistiendo en que su relación no se desarrolló dentro del matrimonio del deportista. Esta precisión busca responder a los cuestionamientos sobre una posible infidelidad durante la etapa conyugal.

No obstante, Pamela Franco admitió que, pese a haber terminado, existió contacto posterior entre ambos, lo que ha sido interpretado como un error. En ese sentido, reconoció que mantener comunicación con Christian Cueva pudo generar interpretaciones equivocadas, aunque reiteró que no existía una relación activa en ese momento.

¿Por qué Christian Cueva le yapeó S/280 a Pamela Franco?

Uno de los escándalos que más encendió las redes fue el depósito que Christian Cueva le hizo a Pamela Franco, cuyo origen ella finalmente explicó. La cantante contó que ocurrió tras una sesión de fotos, en un momento de relajo.

Según relató, el futbolista la contactó para advertirle que otra mujer hablaría sobre su vínculo. En medio de la conversación y entre bromas, Pamela le pidió que “invite una”, sin imaginar que él le enviaría dinero. “Fue en broma, yo estaba tomando una cerveza y le dije 'hazte una', y él lo tomó literal”, relató.