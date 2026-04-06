Gabriela Herrera conmovió a los seguidores de 'La Granja VIP' al hablar sobre la dolorosa pérdida de su hermano Ítalo Herrera.

Gabriela Herrera se abrió en una emotiva conversación con Mónica Torres para hablar sobre el trágico accidente que le arrebató la vida a su hermano mayor. La bailarina reveló cómo ha estado afrontando este duro luto y compartió los momentos en que recibió la dolorosa noticia. Entre lágrimas y sinceridad, Gabriela mostró a los seguidores de ‘La Granja VIP’ el impacto profundo que esta pérdida ha tenido en su vida.

Gabriela Herrera se quiebra al recordar la pérdida de su hermano

Durante la hora de descanso en La Granja VIP, Gabriela Herrera se sinceró con Mónica Torres sobre el profundo dolor que le dejó la inesperada muerte de su hermano, Ítalo Herrera, ocurrida mientras ella estaba en Chile.

"Mi hermano falleció hace seis meses y a mí me agarró muy, muy duro. Yo estaba en Chile cuando pasó eso, o sea, fue de la nada, porque yo había conversado con él por teléfono y a la hora siguiente mi mamá me está llamando como loca por teléfono y me dice que mi hermano había fallecido, un accidente. Y a mí me chocó por completo", relató Gabriela entre lágrimas.

Tras conocer la noticia, regresó de inmediato a Perú para acompañar a su madre y sobrellevar la tragedia. La bailarina contó que aceptar participar en La Granja VIP le permitió sentir un poco de consuelo y acercarse emocionalmente a su hermano.

"Por eso cuando yo llegué dije: '¿Dónde es?' Le dije a mi hermano: 'Vamos a ser vecinos'", expresó, reflejando la conexión especial que aún mantiene con él.

Gabriela también aclaró que su cercanía con Diego Chávarri en el reality, que ha generado rumores, se debe a que encuentra en él características similares a las de su hermano.

"Yo cuando hablo con él (Diego Chávarri) me recuerda a él, porque es súper jod***, súper de reír. Por eso me junto con él, porque era muy similar a él", confesó la bailarina.

Gabriela Herrera y el mensaje que le dedico a su hermano tras su muerte

En julio de 2025, Gabriela Herrera reveló al público la dolorosa muerte de su hermano Ítalo Herrera tras un accidente de tránsito. Por medio de sus redes sociales, la ex ‘Reina del Show’ publicó varias imágenes en su memoria y compartió un mensaje lleno de emoción.