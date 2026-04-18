Ocio - Precio del dólar hoy en Perú: así se cotiza tras revertir tendencia al alza este 16 de abril

CONFIRMADO | Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los 8 distritos afectados y sus horarios

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este domingo 19 y lunes 20 de abril en Lima y Callao, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    CONFIRMADO | Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los 8 distritos afectados y sus horarios
    Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los distritos afectados y sus horarios. | Composición Wapa
    CONFIRMADO | Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los 8 distritos afectados y sus horarios

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este domingo 19 y lunes 20 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    LEE MÁS: EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Corte de luz este domingo 19 de abril, según Pluz Perú

    Independencia

    • Zonas afectadas: Urb. Panamericana Norte / Av. El Pacífico; Av. Industrial cdra. 36; Av. Industrial cdras. 35 y 36; Jr. E. Ferreyros cdra. 1; Urb. Hab. Ind. Panamericana Norte Mz. D; cliente 28132U.
    • Horario: 8.00 a. m. a 9.00 p. m.

    Corte de luz este lunes 20 de abril, según Pluz Perú

    Comas

    • Zonas afectadas: Asoc. Prop. César Vallejo mzs. A y B; ex fundo Chacra Cerro mz s/n; lotización Chillón mz B; Tambo Río mz s/n.
    • Horario: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

    Breña

    Zonas afectadas: Urb. Chacra Colorada; Av. Tingo María cdras. 2, 3, 4, 5 y 12; pasaje privado cdra. 3; Jr. Pariacoto cdras. 7, 11 y 12; Jr. Aija cdra. 3; Jr. Mantaro cdras. 1 y 2; Jr. Jangas cdras. 5 y 6; Jr. Manoa cdras. 3, 4 y 5.
    Horario: 8.30 a. m. a 10.30 a. m.

    Los Olivos

    • Zonas afectadas: Urb. Las Casuarinas del Naranjal; Av. Naranjal mz A; Av. Los Pinos mz A; Av. Praderas de Naranjal mzs. A, B, C, D, E, F y G; calle 1 mzs. E y H; calle Las Violetas mz C; calle Los Claveles mz D1; calle Santa Cruz mz A; A.H. Mayorazgo mzs. B y C (etapa 1); A.H. Casuarinas Ampliación mzs. A, B, C, D, E, F y G.
    • Horario: 8.30 a. m. a 6.30 p. m.

    Carabayllo

    • Zonas afectadas: Asoc. Agropecuaria Valle Sagrado mzs. A, B, B1, C, D, E, E-prima, F, G, I, I-prima, J, K, M, N, O y P; Asoc. Trabajadores en Recuperación de Metales (ATREM) mz B; Asoc. Cruz del Norte mzs. E, F y G.
    • Horario: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: Urb. Azcarrunz; calle San Francisco cdras. 7 y 8; Jr. Las Mercedes cdra. 10.
    • Horario: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

    Puente Piedra

    • Zonas afectadas: Asoc. Peq. Avicultores El Dorado mzs. E, E1 y H.
    • Horario: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.

    San Miguel

    • Zonas afectadas: Jr. Cristóbal de Lozada y Puga cdra. 1; Av. Parque de las Leyendas cdras. 1, 2, 3, 4 y 5; calle Cap. Alfredo Novoa Cava cdras. 1 y 3; calle Fidel Olivas Escudero cdras. 1 y 3; calle Intisuyo cdra. 1; calle M. L. Lituma Portocarrero cdra. 1; calle Ramos de Cox cdra. 1; calle Rokovich cdra. 1; urb. Maranga mzs. 13, I e I3; urb. Pando mzs. H13, I, W y W3.
    • Horario: 1.00 p. m. a 3.00 p. m.
    CONFIRMADO | Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los 8 distritos afectados y sus horarios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

