Las empresas deberán acatar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios ( CTS ) con sus trabajadores. Mira quiénes deben recibir este pago.

CTS mayo 2026: revisa si te corresponde el depósito y cuándo recibirás el pago | Composición: Wapa / Captura de pantalla

CTS mayo 2026: revisa si te corresponde el depósito y cuándo recibirás el pago | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El mes de mayo de 2026 está a la vuelta de la esquina, lo que significa que las empresas deberán cumplir con el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al periodo comprendido entre noviembre y abril. La normativa establece la fecha límite que tienen los empleadores para realizar este abono a favor de sus trabajadores. Entérate quiénes deben recibir este pago y cuándo lo harán.

¿Quiénes tienen derecho al recibir el depósito de la CTS?

Este beneficio laboral funciona como un respaldo económico ante una eventual pérdida del empleo, ya que actúa como un fondo de protección para el trabajador. “Esto está establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR”, anunció Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), podrán recibir este beneficio quienes cumplan con determinadas condiciones laborales. Entre ellas destacan:

Tener un contrato dentro del régimen laboral de la actividad privada.

Seguir trabajando para la empresa al 30 de abril, es decir, mantener vínculo laboral vigente hasta esa fecha.

Cumplir con una jornada promedio de al menos cuatro horas diarias.

Registrar como mínimo un mes completo de labores dentro del semestre correspondiente.

¿Quiénes no recibirán el pago de la CTS?

No todos los trabajadores acceden a este depósito. La normativa excluye a determinados casos, entre ellos:

Colaboradores que trabajen menos de cuatro horas diarias.

Empleados que perciban remuneración integral anual, cuando el monto de la CTS ya esté incorporado en su sueldo.

Personas contratadas por microempresas inscritas en el REMYPE después de su registro.

¿Hasta cuándo podrá retirarse la CTS?

La legislación vigente permite que los trabajadores retiren su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de haber cesado en el empleo. Esta medida no modifica la obligación del empleador de realizar el depósito dentro del plazo establecido.

¿Cómo se calcula el monto de la CTS?

El monto que recibe cada trabajador dependerá del tiempo que haya laborado durante el semestre evaluado. El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Semestre completo : equivale aproximadamente al 50% de la remuneración computable.

: equivale aproximadamente al 50% de la remuneración computable. Periodo incompleto: el monto se calcula de forma proporcional a los meses trabajados.