Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

¿Qué debes hacer si no te depositan la CTS en el plazo establecido? Conoce todos los detalles

Las compañías que no realicen el depósito de la CTS dentro del plazo fijado cometerán una infracción grave, la cual es sancionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué debes hacer si no te depositan la CTS en el plazo establecido? Conoce todos los detalles
    Qué debes hacer si no te depositan la CTS
    ¿Qué debes hacer si no te depositan la CTS en el plazo establecido? Conoce todos los detalles

    El 15 de noviembre vence el plazo para que las empresas realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

    Este beneficio laboral, otorgado dos veces al año —en mayo y noviembre—, tiene como finalidad proteger al trabajador en caso de pérdida del empleo. Si una empresa no cumple con efectuar el abono dentro del plazo, podría ser sancionada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de Lima

    ¿Quiénes tienen derecho a recibir la CTS?

    La CTS corresponde a todos los trabajadores formales del sector privado que laboran bajo contrato y estén sujetos al régimen laboral correspondiente. Para acceder a este derecho, se deben cumplir algunos requisitos mínimos: haber trabajado al menos cuatro horas diarias y contar con un mes de servicios continuos.

    El monto del depósito se calcula considerando la remuneración mensual y una parte proporcional de la gratificación correspondiente al periodo trabajado durante el semestre.

    ¿Cómo y dónde se realiza el depósito de la CTS?

    El depósito debe efectuarse en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, ya sea en la entidad financiera elegida por él o en la designada por la empresa. Las sumas depositadas generan intereses conforme a lo establecido por la normativa laboral vigente.

    Aunque suele considerarse un tipo de ahorro, la CTS es en realidad un fondo de respaldo obligatorio que garantiza al trabajador una protección económica en caso de despido. El empleador está obligado a realizar dos depósitos anuales, en mayo y noviembre, correspondientes a los semestres previos.

    En los últimos años, se han aplicado medidas que permiten el retiro parcial o total del fondo bajo determinadas condiciones; sin embargo, su propósito principal sigue siendo proteger al trabajador y su familia ante una eventual pérdida de empleo.

    ¿Qué hacer si no se realiza el depósito de la CTS?

    Las empresas que no cumplan con el depósito en el plazo establecido incurren en una infracción grave, sancionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

    Si el empleador no efectúa el abono, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil, que tiene la facultad de iniciar un proceso de fiscalización y aplicar sanciones cuando corresponda.

    Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las compañías que incumplan esta obligación pueden enfrentar multas diferenciadas, las cuales pueden alcanzar hasta S/ 139,742.

    Las denuncias pueden realizarse de forma virtual a través del portal Sunafil en Línea, en la sección “consultas y trámites”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué debes hacer si no te depositan la CTS en el plazo establecido? Conoce todos los detalles
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de Lima

    Gobierno declara el 25 de noviembre como día no laborable: conoce el motivo detrás de esta decisión

    Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas: Todos los distritos afectados

    Alumno destacado de la UNI triunfa en empresa top de EE.UU.: “Lo más gratificante es representar a mi familia y a mi país”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;