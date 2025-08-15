Un recorrido en Surco reveló prácticas insalubres : un hombre envolvía tamales con cintas de rafia que sujetaba con la boca, generando alarma sanitaria.

El tamal, plato tradicional muy valorado en Perú, se consume diariamente en muchos hogares, generalmente acompañado de pan durante el desayuno, sobre todo los fines de semana.

No obstante, un reciente informe de Ocurre Ahora reveló que su preparación y venta en varias panaderías de Lima carece de las condiciones higiénicas adecuadas, poniendo en riesgo a los consumidores que lo adquieren en distintos sectores de la ciudad.

Prácticas insalubres en venta de tamales preocupan a consumidores

Un recorrido en un parque de la zona alta de Surco permitió identificar prácticas poco higiénicas en la preparación de tamales. Allí, un hombre diferenciaba los tamales de chancho y pollo usando cintas de rafia sostenidas con la boca, mientras las hojas de plátano se manipulaban sin guantes y sobre superficies sucias. El espacio de cocción era improvisado y no contaba con condiciones básicas de salubridad; los utensilios y recipientes tocaban directamente el suelo, y se observó la presencia de animales domésticos, como perros, gatos y un conejo, cerca de los alimentos.

Miguel, conocido como el ‘maestro tamalero’ en la zona, se encargaba de preparar los tamales. Aunque admitió la informalidad de su negocio, atendía a los clientes con amabilidad. Las conversaciones con quienes estaban presentes evidenciaron que estas prácticas son habituales, sin alertar sobre los riesgos para la salud. Además, al ser consultado por un periodista sobre la disponibilidad, indicó que el precio varía según el contenido y ofreció un costo menor si solo se incluye el “pellejo del cerdo”.

Distribución de tamales en estas panaderías

El seguimiento de la distribución de tamales comenzó un domingo a las 4:30 a. m., registrando el traslado de bolsas llenas del producto a distintos puntos de Lima. Dos personas, presuntamente familiares del encargado, repartían la mercadería en panaderías y tiendas, incluyendo una en la avenida Guardia Civil, otra en la calle Carlos y una más cerca de la estación San Borja Sur.

Todo el proceso se realizó sin regulación sanitaria ni control de higiene. El chofer no respondió a las preguntas del periodista. El médico Marco Almerí advirtió que los tamales, manipulados sin higiene y sin cadena de frío, pueden transmitir virus y bacterias, recomendando precaución al comprar alimentos fuera de casa.

¿Qué síntomas puedes presentar ante una intoxicación?

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal o calambres

Diarrea (a veces con sangre)

Fiebre

Dolor de cabeza

Malestar general

En ciertos grupos, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los síntomas pueden intensificarse y provocar deshidratación. Por ello, al presentar alguno de estos signos, es fundamental acudir a un centro de salud y evitar la automedicación para no generar complicaciones adicionales.