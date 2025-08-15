Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

¡Peligro en tu mesa! Tamales se venden en condiciones insalubres en Lima y ponen tu salud en peligro.

Un recorrido en Surco reveló prácticas insalubres: un hombre envolvía tamales con cintas de rafia que sujetaba con la boca, generando alarma sanitaria.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Peligro en tu mesa! Tamales se venden en condiciones insalubres en Lima y ponen tu salud en peligro.
    Descubren venta de tamales en condiciones insalubres en Lima | Composición Wapa
    ¡Peligro en tu mesa! Tamales se venden en condiciones insalubres en Lima y ponen tu salud en peligro.

    El tamal, plato tradicional muy valorado en Perú, se consume diariamente en muchos hogares, generalmente acompañado de pan durante el desayuno, sobre todo los fines de semana.

    No obstante, un reciente informe de Ocurre Ahora reveló que su preparación y venta en varias panaderías de Lima carece de las condiciones higiénicas adecuadas, poniendo en riesgo a los consumidores que lo adquieren en distintos sectores de la ciudad.

    wapa.pe

    LEER MÁS: “¿Cuándo será el terremoto en Perú?”: la respuesta del IGP y la advertencia que todos los peruanos deben saber

    Prácticas insalubres en venta de tamales preocupan a consumidores

    Un recorrido en un parque de la zona alta de Surco permitió identificar prácticas poco higiénicas en la preparación de tamales. Allí, un hombre diferenciaba los tamales de chancho y pollo usando cintas de rafia sostenidas con la boca, mientras las hojas de plátano se manipulaban sin guantes y sobre superficies sucias. El espacio de cocción era improvisado y no contaba con condiciones básicas de salubridad; los utensilios y recipientes tocaban directamente el suelo, y se observó la presencia de animales domésticos, como perros, gatos y un conejo, cerca de los alimentos.

    Miguel, conocido como el ‘maestro tamalero’ en la zona, se encargaba de preparar los tamales. Aunque admitió la informalidad de su negocio, atendía a los clientes con amabilidad. Las conversaciones con quienes estaban presentes evidenciaron que estas prácticas son habituales, sin alertar sobre los riesgos para la salud. Además, al ser consultado por un periodista sobre la disponibilidad, indicó que el precio varía según el contenido y ofreció un costo menor si solo se incluye el “pellejo del cerdo”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Revelan identidad de la persona que colocó bandera de Colombia en Santa Rosa: Quiere llegar a la presidencia

    Distribución de tamales en estas panaderías

    El seguimiento de la distribución de tamales comenzó un domingo a las 4:30 a. m., registrando el traslado de bolsas llenas del producto a distintos puntos de Lima. Dos personas, presuntamente familiares del encargado, repartían la mercadería en panaderías y tiendas, incluyendo una en la avenida Guardia Civil, otra en la calle Carlos y una más cerca de la estación San Borja Sur.

    Todo el proceso se realizó sin regulación sanitaria ni control de higiene. El chofer no respondió a las preguntas del periodista. El médico Marco Almerí advirtió que los tamales, manipulados sin higiene y sin cadena de frío, pueden transmitir virus y bacterias, recomendando precaución al comprar alimentos fuera de casa.

    ¿Qué síntomas puedes presentar ante una intoxicación?

    • Náuseas
    • Vómitos
    • Dolor abdominal o calambres
    • Diarrea (a veces con sangre)
    • Fiebre
    • Dolor de cabeza
    • Malestar general

    En ciertos grupos, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los síntomas pueden intensificarse y provocar deshidratación. Por ello, al presentar alguno de estos signos, es fundamental acudir a un centro de salud y evitar la automedicación para no generar complicaciones adicionales.

    Además, es crucial estar informados sobre los riesgos de consumir alimentos contaminados. Julio Torres Vigo, subgerente de Salud, señaló que el 80 % de las infecciones se relaciona con alimentos vendidos por vendedores ambulantes. Este alto índice de contaminación se detectó tras analizar desayunos ofrecidos frente a dos universidades en Trujillo, extendiendo la alerta a otras zonas del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Peligro en tu mesa! Tamales se venden en condiciones insalubres en Lima y ponen tu salud en peligro.
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Estas son las 3 entidades que pueden embargar tu sueldo y nunca te lo advirtieron

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Video de la influencer que se quita la ropa interior y la deja en lugares públicos causa polémica en redes

    Arrestan a adolescente de 13 años por ingresar sola a McDonald's: Nueva ley prohíbe ingreso de menores de edad

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;