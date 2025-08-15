Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

“¿Cuándo será el terremoto en Perú?”: la respuesta del IGP y la advertencia que todos los peruanos deben saber

Esta tarde, viernes 15 de agosto, se desarrollará el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, el cual simulará un terremoto de más de 8 grados de magnitud en la zona costera.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “¿Cuándo será el terremoto en Perú?”: la respuesta del IGP y la advertencia que todos los peruanos deben saber
    ¿Cuándo será el terremoto en Perú?
    “¿Cuándo será el terremoto en Perú?”: la respuesta del IGP y la advertencia que todos los peruanos deben saber

    “¿Cuándo será el terremoto en Perú?” es una de las consultas que muchos ciudadanos ingresan con frecuencia en Google, reflejando la constante preocupación por la posibilidad de un sismo devastador, cercano a los 9 grados de magnitud, frente a la costa nacional.

    En la antesala del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, que se realiza hoy 15 de agosto, crece la expectativa y se reabre el debate sobre la verdadera capacidad de preparación y respuesta ante un desastre natural.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Tienes un hijo mayor de 18 años? Afiliados a EsSalud podrán asegurarlos si cumplen esta condición

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una posición clara: la ciencia no puede determinar el momento exacto en que ocurrirá un terremoto, pero insiste en que la prevención y la educación son herramientas fundamentales para salvar vidas.

    El temor que persiste ante un terremoto

    La incertidumbre sobre cuándo se producirá un gran sismo sigue presente a lo largo de los años. En diversas ocasiones, Hernando Tavera, presidente del IGP, ha afirmado: “la población a veces quiere saber con precisión cuándo va a ocurrir. Lamentablemente la ciencia no llega a ese nivel de información. Lo que la ciencia sí ha logrado es el camino hacia el pronóstico”.

    Esta declaración resume las limitaciones actuales de la tecnología para predecir el instante exacto de un movimiento telúrico. No obstante, el IGP advierte sobre la existencia de una franja de más de 300 kilómetros frente a la costa central que acumula suficiente energía para generar un evento sísmico de gran intensidad.

    Lima, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico —una de las áreas con mayor actividad sísmica del planeta—, no ha experimentado un terremoto mayor desde 1974, un intervalo inusualmente largo para la región.

    A esto se suma que gran parte de sus habitantes vive en viviendas autoconstruidas o sobre suelos poco estables, especialmente en distritos periféricos.

    “En Villa El Salvador, principalmente en Lomo de Corvina, los suelos son muy inestables. Lo mismo ocurre en algunas zonas de Villa María del Triunfo. En Ventanilla, hay presencia de agua y las casas se han levantado sobre rellenos”, advirtió Tavera.

    SOBRE EL AUTOR:
    “¿Cuándo será el terremoto en Perú?”: la respuesta del IGP y la advertencia que todos los peruanos deben saber
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Inka Productions lanza convocatoria de trabajo y peruanos 'enloquecen'

    Estas son las 3 entidades que pueden embargar tu sueldo y nunca te lo advirtieron

    ¡Misterio en Comas! La casa de 3 pisos con sótano y cerco eléctrico que lleva 10 años abandonada

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;