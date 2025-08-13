¿Tienes un hijo mayor de 18 años? Afiliados a EsSalud podrán asegurarlos si cumplen esta condición

Afiliados a EsSalud podrán incluir a hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente en la cobertura médica. Conoce requisitos, documentos y pasos para el trámite.

EsSalud permite a los afiliados incluir a los hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura del seguro.

En 2025, EsSalud aprobó una medida que permite a sus afiliados incluir en la cobertura médica a hijos mayores de edad que presenten incapacidad total y permanente para trabajar. Este beneficio, sin embargo, está sujeto a la presentación de documentación específica y varía según el tipo de seguro del titular.

Requisito principal: dictamen de incapacidad

La norma establece que los padres deberán acreditar la condición de incapacidad mediante un dictamen médico emitido por EsSalud. Este documento es clave para aprobar la afiliación y también puede ser usado en caso de cancelación del seguro.

Afiliación bajo el seguro potestativo

En el caso de los afiliados al seguro potestativo, se debe presentar:

Copia del acta o partida de nacimiento.

Declaración jurada que certifique contar con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Estos documentos deben ser entregados directamente en una sede de EsSalud o en un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), junto al DNI del titular y del hijo mayor. Posteriormente, se completa una declaración jurada de salud proporcionada por la entidad.

Afiliación bajo el seguro regular

Los trabajadores con seguro regular deberán adjuntar más requisitos:

Formulario N°1010 firmado por el titular, uno de los padres o el curador legal del hijo mayor incapacitado.

Copia del dictamen de incapacidad emitido por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la red asistencial correspondiente.

Copia simple y legible del acta o partida de nacimiento.

Formato de declaración jurada, debidamente firmado, que confirme la existencia del dictamen médico de incapacidad.