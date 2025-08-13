¿Tienes un hijo mayor de 18 años? Afiliados a EsSalud podrán asegurarlos si cumplen esta condición

Wapa.pe
Afiliados a EsSalud podrán incluir a hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente en la cobertura médica. Conoce requisitos, documentos y pasos para el trámite.

    EsSalud permite a los afiliados incluir a los hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura del seguro.
    En 2025, EsSalud aprobó una medida que permite a sus afiliados incluir en la cobertura médica a hijos mayores de edad que presenten incapacidad total y permanente para trabajar. Este beneficio, sin embargo, está sujeto a la presentación de documentación específica y varía según el tipo de seguro del titular.

    Requisito principal: dictamen de incapacidad

    La norma establece que los padres deberán acreditar la condición de incapacidad mediante un dictamen médico emitido por EsSalud. Este documento es clave para aprobar la afiliación y también puede ser usado en caso de cancelación del seguro.

    Afiliación bajo el seguro potestativo

    En el caso de los afiliados al seguro potestativo, se debe presentar:

    • Copia del acta o partida de nacimiento.
    • Declaración jurada que certifique contar con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

    Estos documentos deben ser entregados directamente en una sede de EsSalud o en un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), junto al DNI del titular y del hijo mayor. Posteriormente, se completa una declaración jurada de salud proporcionada por la entidad.

    Afiliación bajo el seguro regular

    Los trabajadores con seguro regular deberán adjuntar más requisitos:

    • Formulario N°1010 firmado por el titular, uno de los padres o el curador legal del hijo mayor incapacitado.
    • Copia del dictamen de incapacidad emitido por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la red asistencial correspondiente.
    • Copia simple y legible del acta o partida de nacimiento.
    • Formato de declaración jurada, debidamente firmado, que confirme la existencia del dictamen médico de incapacidad.
    En este caso, toda la documentación se entrega al empleador, quien se encarga de tramitar la afiliación ante EsSalud. Una vez validada, el registro se efectúa de forma automática.

