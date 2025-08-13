Wapa.pe
ES OFICIAL | Techo Propio regresa con fuerza con más de 6 mil bonos de hasta S/37 557 para tener tu casa

Conoce aquí cómo lograr el bono del Programa Techo Propio de hasta S/37 557 para poder construir tu casa en tu sitio propio.

    ¡Más familias peruanas podrán hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lanzó la segunda convocatoria del año del programa Techo Propio, en la modalidad Construcción de Vivienda en Sitio Propio (CSP), para entregar hasta 6,698 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) en 12 regiones del país.

    Con esta iniciativa, las familias que cumplan los requisitos podrán edificar su primera casa a través de entidades técnicas autorizadas, con un bono que varía entre S/ 32,100 y S/ 37,557.

    La resolución N° 194-2025-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano, detalla la distribución de los bonos: Amazonas (359), Áncash (780), Apurímac (319), Ayacucho (410), Huancavelica (295), Huánuco (414), Ica (823), Junín (486), Loreto (518), Pasco (312), Piura (1,087) y San Martín (895).

    En esta segunda convocatoria, el Gobierno continuará aplicando la estrategia de bonos diferenciados para reducir la brecha de acceso a viviendas dignas. Por ello, se han fijado incrementos adicionales al monto base de S/ 32,100 en cuatro regiones: Apurímac (+15 % = S/ 36,915), Huánuco y Pasco (+16 % = S/ 37,236) y Amazonas (+17 % = S/ 37,557).

    ¿Quiénes podrán acceder al Programa Techo Propio?

    El BFH en la modalidad CSP está dirigido a familias que tengan un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, y que deseen construir su primera vivienda con apoyo estatal.

    Además, deben contar con un ahorro mínimo de S/ 2,045, no poseer otra propiedad a nivel nacional y tener ingresos familiares que no superen los S/ 2,706.

    Las familias que cumplan las condiciones deberán completar un formulario e inscribirse mediante las Entidades Técnicas autorizadas por el Fondo Mivivienda, desde el octavo día hábil tras la publicación de la convocatoria (lunes 18 de agosto).

    Para mayor información, pueden llamar gratuitamente al 0800-12-200, visitar www.mivivienda.com.pe, acudir en Lima a la Vitrina Inmobiliaria (Jr. Camaná 199 – Cercado) o, en el resto del país, a los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) y gobiernos locales autorizados.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Techo Propio regresa con fuerza con más de 6 mil bonos de hasta S/37 557 para tener tu casa
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

