Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de enero

Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de enero

Senamhi advierte lluvias de verano en Lima este 9 y 10 de enero, con nubosidad, bochorno y ráfagas de viento. Conoce las recomendaciones.

    Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de enero
    Lluvia de verano se presenta en este verano 2026. | Composición Wapa
    Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de enero

    El clima en la capital dará un giro durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia de precipitaciones típicas de verano que afectarán a Lima Metropolitana este viernes 9 y sábado 10 de enero, generando cambios en la sensación térmica y el panorama habitual de la ciudad.

    De acuerdo con la entidad, este episodio estará acompañado por mayor nubosidad, ráfagas de viento y un ambiente más bochornoso, condiciones que podrían sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y las noches.

    Lluvias de verano alcanzarán Lima y la costa central

    Según el pronóstico del Senamhi, las lluvias comenzarán a manifestarse desde el viernes en la costa centro y sur del país. En el caso de la costa central, se esperan acumulados diarios que oscilarán entre 0.5 y 1.5 milímetros, mientras que en la región Ica los valores se aproximarían a 1 milímetro por día.

    El escenario más relevante se presentará el sábado 10 de enero, jornada en la que se prevén acumulados de hasta 2 milímetros en sectores de la costa de Lima y Áncash, además de registros cercanos a 1 milímetro en Lima Metropolitana e Ica. A ello se sumará una cobertura nubosa persistente y vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 25 km/h.

    Recomendaciones ante el incremento de humedad y nubosidad

    Ante estas condiciones, el Senamhi exhortó a la población a tomar previsiones, especialmente durante las primeras horas del día y en la noche, momentos en los que podría registrarse llovizna intermitente. Se recomienda optar por prendas impermeables o cortavientos para evitar molestias durante los traslados.

    Asimismo, los especialistas sugieren usar ropa ligera, pero que permita abrigarse, ya que la alta humedad y la nubosidad podrían provocar cambios bruscos en la sensación térmica, generando incomodidad si no se toman las precauciones adecuadas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de enero
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

