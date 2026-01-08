Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de enero

Verano 2026 en Lima: Senamhi prevé lluvias de verano para los días 9 y 10 de eneroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El clima en la capital dará un giro durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia de precipitaciones típicas de verano que afectarán a Lima Metropolitana este viernes 9 y sábado 10 de enero, generando cambios en la sensación térmica y el panorama habitual de la ciudad.
De acuerdo con la entidad, este episodio estará acompañado por mayor nubosidad, ráfagas de viento y un ambiente más bochornoso, condiciones que podrían sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y las noches.
Lluvias de verano alcanzarán Lima y la costa central
Según el pronóstico del Senamhi, las lluvias comenzarán a manifestarse desde el viernes en la costa centro y sur del país. En el caso de la costa central, se esperan acumulados diarios que oscilarán entre 0.5 y 1.5 milímetros, mientras que en la región Ica los valores se aproximarían a 1 milímetro por día.
El escenario más relevante se presentará el sábado 10 de enero, jornada en la que se prevén acumulados de hasta 2 milímetros en sectores de la costa de Lima y Áncash, además de registros cercanos a 1 milímetro en Lima Metropolitana e Ica. A ello se sumará una cobertura nubosa persistente y vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 25 km/h.
Recomendaciones ante el incremento de humedad y nubosidad
Ante estas condiciones, el Senamhi exhortó a la población a tomar previsiones, especialmente durante las primeras horas del día y en la noche, momentos en los que podría registrarse llovizna intermitente. Se recomienda optar por prendas impermeables o cortavientos para evitar molestias durante los traslados.
Asimismo, los especialistas sugieren usar ropa ligera, pero que permita abrigarse, ya que la alta humedad y la nubosidad podrían provocar cambios bruscos en la sensación térmica, generando incomodidad si no se toman las precauciones adecuadas.