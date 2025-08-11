Ley Infocorp ya entró en vigencia: En solo 7 días tu historial crediticio podría cambiar para siempre y debes saber cómo

La Ley Infocorp acorta de forma significativa el tiempo, antes de varios meses, para regularizar tu estado financiero .

El extenso tiempo de espera para limpiar el historial crediticio quedó atrás. Con la nueva Ley Infocorp, quienes cancelen por completo sus deudas ya no deberán esperar meses para que se refleje una calificación positiva en las centrales de riesgo. Ahora, el plazo máximo será de siete días hábiles, lo que permitirá a más personas recuperar rápidamente su reputación financiera.

La norma, vigente desde el pasado viernes 8 de agosto, también agiliza la corrección de información errónea en los reportes crediticios, favoreciendo a quienes fueron afectados por fallos administrativos o cargos indebidos.

¿Cuánto tiempo tardas ahora en ‘salir de Infocorp’?

Con esta disposición, el tiempo de espera se reduce considerablemente. Si el deudor liquida totalmente una deuda morosa, la entidad financiera “cuenta con un plazo de siete días hábiles para regularizar su base de datos” y notificar a la Superintendencia. Antes, este trámite podía demorar meses, retrasando el acceso a nuevos créditos.

De acuerdo con la SBS, este cambio permitirá que, para el viernes 15 de agosto, decenas de personas ya “aparezcan sin la calificación negativa que tenían”, según recoge Infobae.

¿Cuál es la norma que respalda este cambio?

La medida se ampara en la Resolución SBS N° 02531-2025, que aprueba los “lineamientos para la rectificación y regularización de información en la central de riesgos”.