Revelan las DOS CONDICIONES para lograr la pensión máxima de la ONP de hasta S/1.116,25

Aunque la pensión máxima otorgada por la ONP es de S/893 , este monto puede incrementarse hasta en un 25% si el jubilado alcanza una edad muy avanzada.

En el Perú, cerca de 4 millones de personas aportan al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que otorga pagos mensuales a sus jubilados.

En este esquema de reparto, el monto máximo que puede recibir un afiliado que haya aportado más de 20 años oscila entre S/600 y S/893, siendo este último el tope. Cada mes, algunos jubilados alcanzan este valor como pensión.

No obstante, este no es el límite “real”. Según el cálculo de aportes, ese es el monto base, pero la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) incrementa en 25% la pensión cuando el afiliado cumple 80 años. De este modo, la pensión máxima de S/893 aumenta a S/1.116,25, aunque este beneficio solo se aplica a quienes ya recibían el monto máximo y superan los 80 años.

¿Pensión de S/1.116,25?

Sí. La pensión de un afiliado a la ONP puede llegar a S/1.116,25 mensuales, tal como confirmó la entidad a Infobae Perú.

Para ello, deben cumplirse dos condiciones:

Recibir la pensión máxima de S/893.

Cumplir 80 años.

Una vez alcanzada esta edad, el pago mensual se desglosa así:

Pensión: S/893.

Bonificación por Edad Avanzada (BEA): S/223,25 (25% de la pensión). Este concepto aparece en la constancia de pago bajo la descripción “BONIF POR EDAD AVANZADA”.

El total resulta en S/1.116,25, que es el valor máximo que puede depositar la ONP a un pensionista.

BEA para todos los mayores de 80 años

La BEA equivale al 25% del monto de la pensión que percibe un afiliado al cumplir 80 años (sin incluir bonificaciones no pensionables) y se deposita en su cuenta o junto al pago a domicilio. Se abona 14 veces al año: una cada mes más dos gratificaciones, en julio y diciembre, igual que la pensión regular.

“De acuerdo con el Reglamento Unificado que regula el Sistema Nacional de Pensiones, los pensionistas del D. L. N° 19990 deben recibir la bonificación de 14 mensualidades al año, de esta manera, se incluyen las 2 gratificaciones adicionales de julio y diciembre", precisó la ONP.