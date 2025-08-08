Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Revelan las DOS CONDICIONES para lograr la pensión máxima de la ONP de hasta S/1.116,25

Aunque la pensión máxima otorgada por la ONP es de S/893, este monto puede incrementarse hasta en un 25% si el jubilado alcanza una edad muy avanzada.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan las DOS CONDICIONES para lograr la pensión máxima de la ONP de hasta S/1.116,25
    Dos condiciones para lograr la pensión máxima de la ONP
    Revelan las DOS CONDICIONES para lograr la pensión máxima de la ONP de hasta S/1.116,25

    En el Perú, cerca de 4 millones de personas aportan al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que otorga pagos mensuales a sus jubilados.

    En este esquema de reparto, el monto máximo que puede recibir un afiliado que haya aportado más de 20 años oscila entre S/600 y S/893, siendo este último el tope. Cada mes, algunos jubilados alcanzan este valor como pensión.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Ley Infocorp entra en vigencia HOY y este será el implacable cambio en tus DEUDAS

    No obstante, este no es el límite “real”. Según el cálculo de aportes, ese es el monto base, pero la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) incrementa en 25% la pensión cuando el afiliado cumple 80 años. De este modo, la pensión máxima de S/893 aumenta a S/1.116,25, aunque este beneficio solo se aplica a quienes ya recibían el monto máximo y superan los 80 años.

    ¿Pensión de S/1.116,25?

    Sí. La pensión de un afiliado a la ONP puede llegar a S/1.116,25 mensuales, tal como confirmó la entidad a Infobae Perú.

    Para ello, deben cumplirse dos condiciones:

    • Recibir la pensión máxima de S/893.
    • Cumplir 80 años.

    Una vez alcanzada esta edad, el pago mensual se desglosa así:

    • Pensión: S/893.
    • Bonificación por Edad Avanzada (BEA): S/223,25 (25% de la pensión). Este concepto aparece en la constancia de pago bajo la descripción “BONIF POR EDAD AVANZADA”.

    El total resulta en S/1.116,25, que es el valor máximo que puede depositar la ONP a un pensionista.

    BEA para todos los mayores de 80 años

    La BEA equivale al 25% del monto de la pensión que percibe un afiliado al cumplir 80 años (sin incluir bonificaciones no pensionables) y se deposita en su cuenta o junto al pago a domicilio. Se abona 14 veces al año: una cada mes más dos gratificaciones, en julio y diciembre, igual que la pensión regular.

    “De acuerdo con el Reglamento Unificado que regula el Sistema Nacional de Pensiones, los pensionistas del D. L. N° 19990 deben recibir la bonificación de 14 mensualidades al año, de esta manera, se incluyen las 2 gratificaciones adicionales de julio y diciembre", precisó la ONP.

    Asimismo, la entidad aclaró que “los pensionistas de jubilación no necesitan presentar ninguna solicitud para recibir esa bonificación, el pago se realiza de forma automática a partir del mes en que cumplen los 80 años”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan las DOS CONDICIONES para lograr la pensión máxima de la ONP de hasta S/1.116,25
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Ley Infocorp entra en vigencia HOY y este será el implacable cambio en tus DEUDAS

    URGENTE | Posible erupción del volcán Misti pone en peligro a más de 1 millón de personas advirtió el IGP

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;