Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de Colombia , desata tensión con Perú tras izar una bandera en territorio amazónico. El exalcalde de Medellín lanza advertencia: “No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de Colombia, compartió video donde iza la bandera del Colombia en territorio peruano. | Composición Wapa.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, ha oficializado su aspiración a la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. Su anuncio llegó a mediados de 2024 a través de su cuenta de X, donde dejó entrever su interés por suceder a Gustavo Petro. Sin embargo, su camino a la Casa de Nariño no está libre de obstáculos: enfrenta un proceso disciplinario del Ministerio Público que podría inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos.

La medida, actualmente en evaluación, está relacionada con los comicios de 2022. En mayo de ese año, la Procuraduría lo suspendió tres meses por un video en el que, al volante de un auto, decía la frase: “El cambio, en primera”. El organismo interpretó la escena como un respaldo explícito a Petro, vulnerando la neutralidad que debía guardar como alcalde. Tras la segunda vuelta, y ya concluido el proceso electoral, Quintero retomó sus funciones.

Amenaza a Perú y disputa por la isla Chinería

El nombre de Quintero saltó a la arena internacional tras izar una bandera colombiana en la isla Chinería, territorio reconocido por Perú. El hecho ocurrió en un momento de fricciones diplomáticas, avivadas por recientes declaraciones del presidente Petro.

Lejos de negar su participación, el precandidato asumió la autoría y lanzó un mensaje que elevó la tensión: “No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio”. Incluso, afirmó que estaría dispuesto a iniciar un conflicto armado si surgiera una disputa por la soberanía de la isla.

En sus pronunciamientos, acusó a Perú de “querer apropiarse de territorios colombianos”, recordando episodios del siglo XX como los intentos por controlar el Putumayo y la invasión a Leticia, donde, según él, colombianos e indígenas fueron víctimas de abusos con el aval tácito del gobierno peruano.

Bandera de Colombia en Perú: reacción y tratado vigente

El izamiento de la bandera en Chinería, ubicada en Loreto, fue reportado por residentes y autoridades de Santa Rosa, quienes denunciaron una violación a la soberanía peruana. La enseña fue retirada y la municipalidad exigió investigar a los responsables.

La Cancillería peruana recordó la vigencia del Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922, que reconoce a Santa Rosa y Chinería como territorio peruano. Además, citó documentos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirman esta delimitación.