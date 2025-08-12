Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Revelan identidad de la persona que colocó bandera de Colombia en Santa Rosa: Quiere llegar a la presidencia

Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de Colombia, desata tensión con Perú tras izar una bandera en territorio amazónico. El exalcalde de Medellín lanza advertencia: “No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan identidad de la persona que colocó bandera de Colombia en Santa Rosa: Quiere llegar a la presidencia
    Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de Colombia, compartió video donde iza la bandera del Colombia en territorio peruano. | Composición Wapa.
    Revelan identidad de la persona que colocó bandera de Colombia en Santa Rosa: Quiere llegar a la presidencia

    Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, ha oficializado su aspiración a la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. Su anuncio llegó a mediados de 2024 a través de su cuenta de X, donde dejó entrever su interés por suceder a Gustavo Petro. Sin embargo, su camino a la Casa de Nariño no está libre de obstáculos: enfrenta un proceso disciplinario del Ministerio Público que podría inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos.

    La medida, actualmente en evaluación, está relacionada con los comicios de 2022. En mayo de ese año, la Procuraduría lo suspendió tres meses por un video en el que, al volante de un auto, decía la frase: “El cambio, en primera”. El organismo interpretó la escena como un respaldo explícito a Petro, vulnerando la neutralidad que debía guardar como alcalde. Tras la segunda vuelta, y ya concluido el proceso electoral, Quintero retomó sus funciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ley Infocorp ya entró en vigencia: En 7 días tu historial crediticio podría cambiar para siempre y tienes que saber esto

    Amenaza a Perú y disputa por la isla Chinería

    El nombre de Quintero saltó a la arena internacional tras izar una bandera colombiana en la isla Chinería, territorio reconocido por Perú. El hecho ocurrió en un momento de fricciones diplomáticas, avivadas por recientes declaraciones del presidente Petro.

    Lejos de negar su participación, el precandidato asumió la autoría y lanzó un mensaje que elevó la tensión: “No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio”. Incluso, afirmó que estaría dispuesto a iniciar un conflicto armado si surgiera una disputa por la soberanía de la isla.

    En sus pronunciamientos, acusó a Perú de “querer apropiarse de territorios colombianos”, recordando episodios del siglo XX como los intentos por controlar el Putumayo y la invasión a Leticia, donde, según él, colombianos e indígenas fueron víctimas de abusos con el aval tácito del gobierno peruano.

    Bandera de Colombia en Perú: reacción y tratado vigente

    El izamiento de la bandera en Chinería, ubicada en Loreto, fue reportado por residentes y autoridades de Santa Rosa, quienes denunciaron una violación a la soberanía peruana. La enseña fue retirada y la municipalidad exigió investigar a los responsables.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: URGENTE | Médicos piden suspender uso de popular antialérgico por peligro para la salud

    La Cancillería peruana recordó la vigencia del Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922, que reconoce a Santa Rosa y Chinería como territorio peruano. Además, citó documentos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que confirman esta delimitación.

    Funcionarios colombianos, según la prensa, también reconocen la postura institucional. El gobierno peruano fue enfático: no existe discusión sobre su soberanía y pidió respeto a los acuerdos internacionales para preservar la estabilidad bilateral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan identidad de la persona que colocó bandera de Colombia en Santa Rosa: Quiere llegar a la presidencia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Shirley Silva ‘La Gata’ reaparece con nueva vida al servicio de Dios tras asesinar al dueño de un chifa

    Ley Infocorp ya entró en vigencia: En 7 días tu historial crediticio podría cambiar para siempre y tienes que saber esto

    Corte de agua este lunes, 11 de agosto: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    Alerta sanitaria | Ordenan retirada de conocida marca de mantequilla del mercado: revisa si tienes este producto en casa

    ES OFICIAL | Ley Infocorp entra en vigencia HOY y este será el implacable cambio en tus DEUDAS

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;