Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Pidió un clásico postre por app y el delivery de mazamorra morada con arroz con leche no fue lo que esperaba

Una joven mostró en TikTok la diferencia entre la foto del aplicativo y lo que realmente recibió al pedir mazamorra morada con arroz con leche, generando críticas por posible publicidad engañosa.

    Las aplicaciones de delivery se han convertido en la forma más rápida de pedir comida y postres sin salir de casa. Sin embargo, no siempre lo que se ve en las fotos coincide con lo que finalmente llega a la puerta del cliente. Eso le ocurrió a una joven que pidió una mazamorra morada con arroz con leche y terminó llevándose una inesperada sorpresa.

    La diferencia entre lo que vio y lo que recibió

    A través de TikTok, la usuaria @aetherlynvera mostró el comparativo de su pedido. En la app, el postre se promocionaba con una foto elegante: servido en un frasco transparente, con buena presentación y un precio de S/ 12.

    La realidad fue distinta. Lo que llegó a su casa fue el tradicional postre peruano, pero en un envase plástico sencillo, muy diferente a lo que ella esperaba. “Pensé que iba a llegar en frasquito. Casi S/10 esta mazamorrita”, se le oye decir en el clip que rápidamente se volvió viral.

    wapa.pe

    Reacciones en redes

    El video acumuló miles de comentarios de usuarios que no dudaron en opinar. Algunos acusaron a la empresa de publicidad engañosa, mientras otros bromearon con la situación:

    • “Eso es abuso, en mi barrio vale S/ 3”
    • “El delivery se llevó el frasco”
    • “S/ 5 la bolsa, S/ 5 el delivery y S/ 2 la mazamorra”

    La publicación abrió debate sobre el uso de imágenes referenciales en los aplicativos de delivery y las expectativas que generan en los clientes.

    Aunque finalmente la joven sí recibió su postre, la presentación fue lo que más indignación causó entre los usuarios, quienes advirtieron que este tipo de situaciones deberían regularse para evitar confundir al consumidor.

