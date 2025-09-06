Conoce cuál es el yogur retirado por fraude y entérate de las medidas que debes tomar para evitar riesgos en tu consumo .

Una reconocida marca de yogur en Colombia fue suspendida y retirada de los establecimientos por disposición de las autoridades. La medida preventiva busca proteger la salud de los consumidores y se aplica en todo el país para evitar posibles complicaciones.

El comunicado fue emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), luego de detectar “resultados de laboratorio no conformes”. De inmediato, la entidad ordenó detener la comercialización del producto para impedir su consumo.

Cuál es el yogur muy popular que fue suspendido y retirado de los supermercados

La disposición recae sobre un “yogur entero con dulce” de la marca Villa de Ubaté en diversas presentaciones y con registro sanitario vencido. El incumplimiento de la normativa de alimentos y bebidas fue el motivo principal de la decisión.

Según el Invima, se trata de un producto considerado fraudulento, y por tanto, no debe distribuirse en el mercado nacional. Hasta el momento, no se han reportado casos de personas afectadas.

Detalles del producto retirado:

Marca: Villa de Ubaté

Villa de Ubaté Registro sanitario: RSA-006435-2018

RSA-006435-2018 Sabores: fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi

¿Qué hacer si compraste este yogur con riesgos para la salud?

Las autoridades aconsejan a los consumidores desechar de inmediato el producto y, en el caso de los comerciantes, notificar directamente al Invima. El contacto puede realizarse a través de la línea oficial que aparece en la información del envase.

Recomendaciones para los usuarios