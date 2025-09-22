ANMAT ordena retirar del mercado desodorante popular por no cumplir normas vigentes y poner en duda la seguridad de los usuarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de una popular marca de desodorantes de todos los comercios del país, tras comprobar que no cumple con las normativas vigentes. La entidad señaló que, al no poder garantizarse la seguridad del producto, su comercialización representa un riesgo para los consumidores.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, incluye también un repelente y un desodorante para perros y gatos, y tiene fecha del 15 de septiembre, quedando prohibida su venta en todo el territorio nacional.

Qué desodorante prohibió la ANMAT:

La disposición prohíbe en todo el país el desodorante y repelente para perros y gatos “Chau Pis”. El producto se promociona indicando su función: “Elimina restos y borra donde el perro hacía pis. Desodoriza y desinfecta las superficies”.

La medida de la ANMAT abarca todos los lotes del producto y también regula su fabricación, uso, comercialización, distribución y publicidad. Queda prohibida su venta tanto en locales físicos como en plataformas de comercio electrónico.

Por qué la ANMAT lo prohibió

El organismo señaló que el producto no está registrado en la base oficial de la ANMAT, un requisito obligatorio para su venta. Además, el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) en el envase no correspondía, ya que pertenece a otra empresa.

“El producto no está inscripto ante esta Administración Nacional, y el número de RNE señalado en el rótulo corresponde a Axel Química S.R.L., firma que declaró que no elabora el producto en cuestión”, indica el comunicado publicado en el Boletín Oficial.