Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

ALERTA | Exigen retiro inmediato del desodorante más popular por ser ilegal y riesgoso

ANMAT ordena retirar del mercado desodorante popular por no cumplir normas vigentes y poner en duda la seguridad de los usuarios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ALERTA | Exigen retiro inmediato del desodorante más popular por ser ilegal y riesgoso
    Exigen retiro de desodorante por riesgo
    ALERTA | Exigen retiro inmediato del desodorante más popular por ser ilegal y riesgoso

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de una popular marca de desodorantes de todos los comercios del país, tras comprobar que no cumple con las normativas vigentes. La entidad señaló que, al no poder garantizarse la seguridad del producto, su comercialización representa un riesgo para los consumidores.

    La medida, publicada en el Boletín Oficial, incluye también un repelente y un desodorante para perros y gatos, y tiene fecha del 15 de septiembre, quedando prohibida su venta en todo el territorio nacional.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Digemid alerta: incautan detergentes falsificados en Lima que ponen en riesgo tu salud

    Qué desodorante prohibió la ANMAT:

    La disposición prohíbe en todo el país el desodorante y repelente para perros y gatos “Chau Pis”. El producto se promociona indicando su función: “Elimina restos y borra donde el perro hacía pis. Desodoriza y desinfecta las superficies”.

    La medida de la ANMAT abarca todos los lotes del producto y también regula su fabricación, uso, comercialización, distribución y publicidad. Queda prohibida su venta tanto en locales físicos como en plataformas de comercio electrónico.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Digemid ordena el retiro de antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas del mercado nacional

    Por qué la ANMAT lo prohibió

    El organismo señaló que el producto no está registrado en la base oficial de la ANMAT, un requisito obligatorio para su venta. Además, el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) en el envase no correspondía, ya que pertenece a otra empresa.

    El producto no está inscripto ante esta Administración Nacional, y el número de RNE señalado en el rótulo corresponde a Axel Química S.R.L., firma que declaró que no elabora el producto en cuestión”, indica el comunicado publicado en el Boletín Oficial.

    Asimismo, la ANMAT resaltó que la empresa “S2i - Soluciones Integrales e Ingeniería en Sanidad”, vinculada a la venta del producto, presenta otras irregularidades. No es posible acceder a su sitio web ni existen datos de contacto válidos publicados.

    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA | Exigen retiro inmediato del desodorante más popular por ser ilegal y riesgoso
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de DOS entidades financieras por pérdida total de su capital social

    Confirman suspensión de clases en esta región del Perú este 24 de septiembre: esta es la razón oficial

    ATENCIÓN | Lima disfrutará de sol primaveral con temperaturas de 25° entre el 22 y 26 de septiembre

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;