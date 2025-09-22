Digemid alerta: incautan detergentes falsificados en Lima que ponen en riesgo tu saludÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), adscrita al Ministerio de Salud, lanzó una alerta sanitaria al identificar la comercialización de productos domésticos falsificados en diversos distritos de Lima.
Durante los operativos se decomisaron detergentes en polvo de las marcas “Patito” y “Sapolio”, los cuales, si bien son elaborados legalmente por Intradevco Industrial S.A., estaban siendo adulterados y distribuidos en presentaciones fraudulentas dentro de mercados y locales informales, representando un riesgo para los consumidores.
Durante un operativo en San Juan de Lurigancho, las autoridades incautaron unidades de Patito Limón en presentaciones de 1,600 g y 140 g, así como Sapolio Aros de Poder y Aros de Color. En otro procedimiento, en la provincia de Huarochirí, se decomisaron Patito Limón (140 g), Patito Bebé (140 g) y Sapolio Aros de Poder (140 g), todos falsificados.
La Digemid alertó que la venta de estos productos adulterados representa un grave riesgo para la salud, ya que podrían contener sustancias dañinas, contaminadas o ineficaces. Además, recordó que la Ley N.º 29675 contempla penas de 4 a 10 años de prisión y sanciones económicas para quienes falsifiquen, almacenen, distribuyan o comercialicen este tipo de productos sanitarios.
Recomendaciones a la población
Las autoridades exhortaron a la población a no comprar detergentes en puestos informales o de procedencia desconocida, y a verificar que los empaques cuenten con registro sanitario válido. Revisar cuidadosamente el envase puede marcar la diferencia entre un producto original y una falsificación peligrosa.
Digemid ha detectado reiteradamente este tipo de irregularidades, alertando sobre la falsificación de productos de limpieza y uso doméstico en mercados informales. La alta demanda de marcas como Sapolio y Patito las convierte en blanco frecuente de falsificadores, que buscan aprovechar la confianza de los consumidores en estas marcas de larga trayectoria en el mercado peruano.
Cómo detectar detergentes falsos y proteger tu salud
Para distinguir un producto auténtico de uno adulterado, los especialistas señalan varias señales. Los envases falsos suelen tener colores apagados, impresiones borrosas, errores de ortografía o plásticos de baja calidad, y el gramaje puede ser menor al indicado. Es fundamental revisar el registro sanitario, que debe ser legible y coincidir con los números autorizados por la Digemid.
El lugar de compra también es clave: los productos de mercados informales o ambulantes tienen más riesgo de ser falsificados, mientras que distribuidores autorizados garantizan la procedencia. Los detergentes adulterados pueden tener olor desagradable y no disolverse bien en agua, a diferencia de los originales. Las alertas recientes de Digemid resaltan la importancia de comprar en establecimientos autorizados y revisar siempre el empaque y contenido.