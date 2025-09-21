ALERTA | Digemid ordena el retiro de antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas del mercado nacional

Digemid ordena retirar dos fármacos inyectables tras detectar partículas visibles en su contenido. Conoce los lotes afectados, los riesgos y las recomendaciones del Minsa para proteger tu salud.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta sanitaria para retirar dos lotes de medicamentos inyectables tras detectar partículas visibles en su contenido, un riesgo que compromete directamente la seguridad de los pacientes.

Medicamentos observados presentan partículas en solución

El primer producto cuestionado es GLUCAL 10% Solución Inyectable IV, utilizado para tratar hipocalcemia severa y como antídoto en casos de hipermagnesemia.

Lote afectado: 193230710

Registro sanitario: EE-06804

Fabricante: Jiangsu Ruinian Qianjin Pharmaceutical (China)

Distribuidor en Perú: Droguería Distribuidora Dany S.A.C.

Según la alerta, este lote no pasó el ensayo de partículas visibles en inyectables, motivo por el cual se dispuso su retiro y destrucción inmediata.

El segundo medicamento comprometido es ERTAPAND 1 g Polvo para Solución Inyectable, un antibiótico de amplio espectro recetado en infecciones graves.

Lote afectado: EALB5B4

Registro sanitario: EE-10886

Fabricante: UNITED BIOTECH (India)

Distribuidor en Perú: Droguería Advance Scientific del Perú S.A.C.

En este caso, las pruebas detectaron la presencia de partículas extrañas visibles, lo que llevó a su inmediata suspensión en el mercado.

Minsa pide no usar los lotes retirados

La autoridad sanitaria advirtió que algunas unidades aún podrían circular en farmacias y hospitales. Por ello, pidió a profesionales de la salud, distribuidores y usuarios finales evitar el consumo de los lotes observados.

Ante cualquier sospecha, recomiendan:

Suspender de inmediato el uso del fármaco.

Conservar el envase o empaque.

Reportar el lote, fecha de vencimiento y fabricante al establecimiento de salud o a la autoridad reguladora.

Consejos para evitar errores en la medicación

La doctora Alexandra Vega, especialista en farmacovigilancia, recordó que: