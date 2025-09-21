Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

ALERTA | Digemid ordena el retiro de antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas del mercado nacional

Digemid ordena retirar dos fármacos inyectables tras detectar partículas visibles en su contenido. Conoce los lotes afectados, los riesgos y las recomendaciones del Minsa para proteger tu salud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ALERTA | Digemid ordena el retiro de antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas del mercado nacional
    Autoridades sanitarias revisan lotes de medicinas tras detectar partículas visibles.
    ALERTA | Digemid ordena el retiro de antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas del mercado nacional

    La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta sanitaria para retirar dos lotes de medicamentos inyectables tras detectar partículas visibles en su contenido, un riesgo que compromete directamente la seguridad de los pacientes.

    Medicamentos observados presentan partículas en solución

    El primer producto cuestionado es GLUCAL 10% Solución Inyectable IV, utilizado para tratar hipocalcemia severa y como antídoto en casos de hipermagnesemia.

    • Lote afectado: 193230710
    • Registro sanitario: EE-06804
    • Fabricante: Jiangsu Ruinian Qianjin Pharmaceutical (China)
    • Distribuidor en Perú: Droguería Distribuidora Dany S.A.C.
    wapa.pe

    LEE MÁS: Cobrador peruano causa sensación al cobrar pasaje con POS en bus: "No hay excusa de que Yape no funciona"

    Según la alerta, este lote no pasó el ensayo de partículas visibles en inyectables, motivo por el cual se dispuso su retiro y destrucción inmediata.

    El segundo medicamento comprometido es ERTAPAND 1 g Polvo para Solución Inyectable, un antibiótico de amplio espectro recetado en infecciones graves.

    • Lote afectado: EALB5B4
    • Registro sanitario: EE-10886
    • Fabricante: UNITED BIOTECH (India)
    • Distribuidor en Perú: Droguería Advance Scientific del Perú S.A.C.

    En este caso, las pruebas detectaron la presencia de partículas extrañas visibles, lo que llevó a su inmediata suspensión en el mercado.

    Minsa pide no usar los lotes retirados

    La autoridad sanitaria advirtió que algunas unidades aún podrían circular en farmacias y hospitales. Por ello, pidió a profesionales de la salud, distribuidores y usuarios finales evitar el consumo de los lotes observados.

    Ante cualquier sospecha, recomiendan:

    • Suspender de inmediato el uso del fármaco.
    • Conservar el envase o empaque.
    • Reportar el lote, fecha de vencimiento y fabricante al establecimiento de salud o a la autoridad reguladora.
    wapa.pe

    NO TE OLVIDES:

    Consejos para evitar errores en la medicación

    La doctora Alexandra Vega, especialista en farmacovigilancia, recordó que:

    • “Es vital revisar la fecha de vencimiento y el número de lote antes de usar un medicamento”.
    • También aconsejó verificar el principio activo, los excipientes y respetar las condiciones de almacenamiento, pues “leer la información del empaque puede salvar vidas”.
    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA | Digemid ordena el retiro de antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas del mercado nacional
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Animador peruano de funerales arrasa en TikTok y usuarios comentan: "Así quiero que me despidan"

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿Qué metodo utilizaron los hermanos Oviedo para convertirse en una de las familias más ricas del Perú?

    ¿Dónde ver los capítulos completos de "Ecomoda", la secuela MÁS POLÉMICA de "Betty, la fea"?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;