Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

ALERTA SANITARIA | Ordenan retiro urgente del queso más vendido tras comprobar que su venta es ilegal

El organismo sanitario detectó graves irregularidades en el rotulado y registros del queso, por lo que ordenó su retiro inmediato del mercado.

    La ANMAT dispuso la prohibición y el retiro inmediato de un queso cremoso muy comercializado en supermercados y tiendas del país. Según la Disposición 6693/2025, este producto incumple la normativa alimentaria vigente, presenta registros sanitarios falsos y un rotulado incorrecto, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores. El organismo de control alertó sobre estas irregularidades para evitar posibles daños y garantizar la seguridad alimentaria.

    wapa.pe

    ¿Cuál es el queso prohibido por la ANMAT por ser ilegal?

    El producto afectado corresponde al “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”, identificado con los registros RPE EXP N° 11615016/04 y RPPE EXP. PROV. 6011-0710/04, producido en la planta ubicada en Ruta 3 - Km. 54500 - Santa Rosa, Marcos Paz, Buenos Aires.

    La medida se tomó tras una investigación iniciada por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la Provincia de Buenos Aires, que puso en duda la autenticidad del producto mediante el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).

    wapa.pe
    wapa.pe

    ¿Qué irregularidades se encontraron?

    El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que el queso cremoso:

    • No posee registros sanitarios válidos de establecimiento ni de producto.
    • Presenta números de registro inexistentes en su rotulado.
    • No puede identificarse de manera clara y confiable como elaborado en un establecimiento habilitado.
    • Está falsamente rotulado, infringiendo diversos artículos del Código Alimentario Argentino (CAA), la Ley N° 18.284 y el Decreto N° 2126/71.
    wapa.pe

    “Al tratarse de un producto que no puede identificarse de manera clara y confiable como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá elaborarse, comercializarse ni expendirse en el país”, detalla la ANMAT en su disposición.

    ¿Qué decisión tomó la ANMAT sobre el queso cremoso?

    La ANMAT resolvió:

    • Prohibir la elaboración, fraccionamiento y venta del queso cremoso en todo el territorio nacional y en plataformas online.
    • Suspender la comercialización de cualquier producto que exhiba los registros RPE EXP N° 11615016/04 y/o RPPE EXP. PROV. 6011-0710/04, por tratarse de productos falsamente rotulados.
    • Publicar la disposición en el Boletín Oficial y notificar a todas las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
