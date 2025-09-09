Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

¿El yogur griego es tan saludable como crees? La ciencia responde

El yogur griego destaca por su aporte proteico y probióticos, pero la ciencia advierte que sus beneficios dependen de la variedad elegida y del estilo de vida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿El yogur griego es tan saludable como crees? La ciencia responde
    ¿El yogur griego es tan saludable como crees? La ciencia responde
    ¿El yogur griego es tan saludable como crees? La ciencia responde

    En redes sociales y supermercados parece imbatible: el yogur griego se promociona como el rey de los desayunos saludables. Su textura cremosa y la cantidad de proteínas lo han convertido en tendencia mundial. Pero ¿es realmente tan beneficioso como parece o solo un producto bien marketeado?

    wapa.pe

    LEER MÁS: Cómo saber si tu amigo está realmente enamorado de ti, según expertos en psicología

    Proteínas y saciedad: su gran ventaja

    A diferencia del yogur tradicional, el griego se elabora colando el suero, lo que lo hace más denso y rico en proteínas. Una porción de 150 gramos puede aportar hasta 15 gramos de proteína, más del doble que el yogur común, además de los nueve aminoácidos esenciales. Esta característica ayuda a mantener la masa muscular y prolonga la sensación de saciedad, según estudios publicados en Frontiers in Nutrition.

    Probióticos y vitaminas

    El yogur griego también es fuente de probióticos, bacterias que fortalecen la salud intestinal y la microbiota. Además, aporta vitamina B12 clave para el sistema nervioso y cerca de 230 mg de calcio por cada 200 gramos. No obstante, pierde hasta un 60 % de calcio frente al yogur convencional debido al proceso de filtrado, como advierte la dietista Kelly Jones.

    wapa.pe

    Grasa y tipos de presentación

    En el mercado hay opciones enteras, light y desnatadas. Aunque contiene grasa saturada, la British Heart Foundation señala que los lácteos no necesariamente aumentan el riesgo cardiovascular e, incluso, podrían asociarse con menor incidencia de problemas cardíacos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: ¡Sorprendente! Este pequeño cambio al caminar mejora tu metabolismo y cuida tu corazón

    Evidencia científica actual

    Investigaciones recientes vinculan el consumo de yogur griego con la regulación del peso, la reducción de grasa abdominal y mejores niveles de colesterol y triglicéridos (Frontiers in Microbiology, 2023). Sin embargo, los especialistas aclaran que estos beneficios dependen siempre del estilo de vida y de la dieta en general.

    La clave está en elegir bien

    Los nutricionistas coinciden: el yogur griego puede ser un aliado en la alimentación, pero solo si se opta por versiones naturales, sin azúcar añadido y con pocos ingredientes. Puede acompañarse con frutas, frutos secos o semillas para potenciar su valor nutricional e incluso usarse en recetas saladas como aderezos o salsas.

    En conclusión, el yogur griego no es magia ni moda pasajera: bien seleccionado, es un alimento versátil que aporta sabor, proteínas y beneficios digestivos, siempre que forme parte de una dieta equilibrada.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿El yogur griego es tan saludable como crees? La ciencia responde
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    250 FRASES de aniversario románticos para tu pareja: mensajes bonitos para enamorar y celebrar

    Cartas de aniversario para mi esposo QUE LO HAGA LLORAR: mensajes HERMOSOS para dedicarle

    ¡Sorprendente! Este pequeño cambio al caminar mejora tu metabolismo y cuida tu corazón

    Carta para el chico que me gusta: "Encontré al amor de mi vida y eres tú"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;