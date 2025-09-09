¿El yogur griego es tan saludable como crees? La ciencia responde

El yogur griego destaca por su aporte proteico y probióticos , pero la ciencia advierte que sus beneficios dependen de la variedad elegida y del estilo de vida.

En redes sociales y supermercados parece imbatible: el yogur griego se promociona como el rey de los desayunos saludables. Su textura cremosa y la cantidad de proteínas lo han convertido en tendencia mundial. Pero ¿es realmente tan beneficioso como parece o solo un producto bien marketeado?

Proteínas y saciedad: su gran ventaja

A diferencia del yogur tradicional, el griego se elabora colando el suero, lo que lo hace más denso y rico en proteínas. Una porción de 150 gramos puede aportar hasta 15 gramos de proteína, más del doble que el yogur común, además de los nueve aminoácidos esenciales. Esta característica ayuda a mantener la masa muscular y prolonga la sensación de saciedad, según estudios publicados en Frontiers in Nutrition.

Probióticos y vitaminas

El yogur griego también es fuente de probióticos, bacterias que fortalecen la salud intestinal y la microbiota. Además, aporta vitamina B12 clave para el sistema nervioso y cerca de 230 mg de calcio por cada 200 gramos. No obstante, pierde hasta un 60 % de calcio frente al yogur convencional debido al proceso de filtrado, como advierte la dietista Kelly Jones.

Grasa y tipos de presentación

En el mercado hay opciones enteras, light y desnatadas. Aunque contiene grasa saturada, la British Heart Foundation señala que los lácteos no necesariamente aumentan el riesgo cardiovascular e, incluso, podrían asociarse con menor incidencia de problemas cardíacos.

Evidencia científica actual

Investigaciones recientes vinculan el consumo de yogur griego con la regulación del peso, la reducción de grasa abdominal y mejores niveles de colesterol y triglicéridos (Frontiers in Microbiology, 2023). Sin embargo, los especialistas aclaran que estos beneficios dependen siempre del estilo de vida y de la dieta en general.

La clave está en elegir bien

Los nutricionistas coinciden: el yogur griego puede ser un aliado en la alimentación, pero solo si se opta por versiones naturales, sin azúcar añadido y con pocos ingredientes. Puede acompañarse con frutas, frutos secos o semillas para potenciar su valor nutricional e incluso usarse en recetas saladas como aderezos o salsas.