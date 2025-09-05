¡Sorprendente! Este pequeño cambio al caminar mejora tu metabolismo y cuida tu corazón

Un estudio científico reveló que caminar cuesta arriba quema hasta 30% más calorías , fortalece músculos y mejora la salud cardiovascular, convirtiéndose en un hábito sencillo y efectivo para la vida diaria.

Caminar es una de las actividades más fáciles de incorporar a la rutina diaria, pero un pequeño ajuste puede transformar por completo sus beneficios. Subir lomas, colinas o usar la cinta de correr con ligera inclinación aumenta la intensidad del esfuerzo y genera cambios notables en la salud, según investigaciones citadas por Women’s Health y respaldadas por estudios publicados en el Journal of Applied Physiology.

Más calorías con menos tiempo

Cuando el cuerpo enfrenta la resistencia de la pendiente, debe trabajar contra la gravedad. Esto significa que, con el mismo tiempo de caminata, se queman hasta 30% más calorías que en terreno plano, de acuerdo con la National Strength and Conditioning Association. Además, la activación de los músculos de las piernas glúteos, cuádriceps y pantorrillas es mucho mayor, lo que favorece la tonificación y la reducción de grasa corporal.

Impacto en el metabolismo

El efecto no termina al bajar la colina o detener la cinta. Al ganar masa muscular y reducir grasa, el metabolismo se mantiene más activo incluso en reposo, lo que facilita controlar el peso a largo plazo. Este tipo de ejercicio también mejora la postura y refuerza el abdomen y la zona lumbar, ayudando a prevenir molestias asociadas al sedentarismo.

Un corazón más fuerte

El beneficio más importante ocurre a nivel cardiovascular. Según el National Institutes of Health (NIH), caminar cuesta arriba mejora la capacidad pulmonar, reduce la presión arterial, regula el colesterol y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. También favorece el control de la glucosa y potencia la circulación de oxígeno en todo el cuerpo.

Cómo empezar de forma segura

Los especialistas recomiendan iniciar con pendientes suaves en parques o calles inclinadas y sesiones cortas de 10 a 20 minutos. Usar calzado cómodo, hidratarse bien y alternar caminatas en plano con sesiones en pendiente son claves para progresar sin lesiones.