Nuevo estudio revela: El café podría anular el efecto de ciertos antibióticos

Un estudio advierte que la cafeína altera mecanismos genéticos en E. coli y disminuye la acción de algunos antibióticos.

El café, esa bebida que acompaña a millones de personas en el mundo cada mañana, podría no ser tan inocente cuando se combina con ciertos medicamentos. Una reciente investigación publicada en la revista PLOS Biology advierte que la cafeína interfiere con la acción de algunos antibióticos, reduciendo su efectividad en tratamientos contra bacterias como Escherichia coli (E. coli).

La costumbre de mezclar café y medicamentos

Muchas personas no renuncian a su café ni siquiera cuando están bajo tratamiento médico. De hecho, algunos incluso utilizan la bebida para ingerir sus pastillas. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar esta práctica, ya que el estudio reveló que la cafeína puede generar reacciones indeseadas al interactuar con antibióticos.

Lo que descubrieron los científicos

El equipo de investigadores de las universidades de Würzburg y Tubinga (Alemania) analizó cómo responden los genes de la bacteria E. coli al contacto con 94 sustancias químicas. “Nuestros datos muestran que varias sustancias pueden influir de forma sutil pero sistemática en la regulación genética de las bacterias”, explicó Christoph Binsfeld, microbiólogo y coautor del estudio.

Entre todas las sustancias probadas, la cafeína resultó la más llamativa. Según los expertos, desencadena una cadena de eventos a nivel genético que termina alterando proteínas responsables del transporte de moléculas dentro de la bacteria, lo que dificulta la entrada de antibióticos como la ciprofloxacina.

Cómo actúa la cafeína en las bacterias

El hallazgo clave fue el papel del regulador genético conocido como Rob, que al activarse por la cafeína produce un ARN llamado MicF. Este, a su vez, reduce la presencia de una proteína (OmpF) encargada de permitir la entrada de antibióticos a la célula bacteriana. Al bloquear ese canal, los medicamentos pierden eficacia.

Ana Rita Brochado, autora principal de la investigación, señaló: “La cafeína desencadena una serie de eventos que comienzan con el regulador genético Rob y culminan en la alteración de varias proteínas de transporte en E. coli, lo que a su vez reduce la absorción de antibióticos”.

Precauciones para los pacientes