El truco casero que arrasa: por qué debes echar sal en tu inodoro y cada cuánto repetirlo
Mantener el baño impecable puede ser un reto, pero en redes sociales se volvió viral un truco casero que promete resultados sorprendentes usando un ingrediente inesperado: la sal. Aunque solemos verla en la cocina, combinada con otros elementos se convierte en un desinfectante natural capaz de eliminar bacterias y malos olores del inodoro.
El procedimiento es sencillo. Solo necesitas 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato y 25 cucharadas de aceite neutro. La mezcla se vierte directamente en el inodoro, procurando cubrir bien los bordes. Lo ideal es dejarla actuar durante toda la noche para que la reacción química desprenda la suciedad acumulada.
Al día siguiente, se hierve agua y se vacía sobre el inodoro para reforzar la limpieza. Finalmente, basta con tirar la cadena. Como extra, se puede añadir el jugo de un limón, que no solo deja un aroma fresco, sino que también potencia el brillo y la desinfección.
Cada cuánto hacerlo
Los especialistas en limpieza recomiendan aplicar este método cada 15 días o al menos una vez al mes, dependiendo del uso del baño. De esta forma, se mantiene la higiene en una de las zonas más críticas del hogar y se reduce la acumulación de gérmenes.
Más trucos caseros para el baño
Además de la técnica con sal, existen otros métodos fáciles y económicos para mantener el baño en perfectas condiciones:
- Cepillo y esponja: básicos pero efectivos para eliminar suciedad visible.
- Vapor: útil para combatir hongos en las juntas, aunque debe usarse con precaución.
- Blanqueador: devuelve luminosidad a los azulejos cuando se aplica después de la limpieza.
- Pintura especial: una opción para renovar las juntas y recuperar el tono original.
Con estos consejos no hace falta invertir en productos costosos. Solo se necesitan ingredientes que todos tenemos en casa y un poco de constancia para mantener el baño limpio y reluciente todo el año.