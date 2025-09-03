Organizar el dinero en la billetera puede ser un simple hábito , pero cuando se convierte en una conducta rígida, la psicología advierte que podría ser un signo de TOC.

¿Manía o reflejo mental? Esto significa ordenar los billetes de menor a mayor

Mantener el orden es algo que muchas personas disfrutan: desde organizar la casa hasta acomodar documentos o billetes en la billetera. Pero cuando esa costumbre pasa de ser un simple hábito a una necesidad incontrolable, puede tener un trasfondo psicológico más complejo.

Los especialistas explican que ordenar los billetes de menor a mayor, alinearlos con precisión o molestarse si no están “perfectos”, puede ser solo una preferencia, pero también una señal de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) si la conducta se vuelve repetitiva y genera ansiedad.

Cuándo se trata de un síntoma de TOC

El TOC se caracteriza por pensamientos intrusivos que generan angustia (obsesiones) y por rituales que la persona siente que debe hacer para calmar esa incomodidad (compulsiones). Según la Asociación TOC Madrid, estas acciones suelen ser desproporcionadas y no responden a una necesidad real.

En el caso de ordenar dinero, puede considerarse un indicio de TOC si:

Se hace de manera compulsiva, sin poder evitarlo.

Provoca ansiedad si el orden se altera.

Interfiere con la rutina diaria o las relaciones.

Se usa como mecanismo para neutralizar pensamientos incómodos.

No todo perfeccionismo es TOC

La Clínica Mayo aclara que disfrutar del orden no equivale a tener un trastorno. Lo preocupante surge cuando la conducta consume demasiado tiempo, provoca sufrimiento o afecta el día a día. “El TOC va más allá de querer que las cosas estén bien hechas. Se trata de pensamientos intrusivos que generan ansiedad y de rituales que buscan aliviarla”, señalan desde la institución.

Un trastorno común pero tratable

Lejos de ser raro, el TOC es uno de los problemas de salud mental más frecuentes, incluso más que la esquizofrenia o el trastorno bipolar, según la Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Andalucía. La buena noticia es que existen tratamientos eficaces: la terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, la medicación pueden mejorar de forma significativa la calidad de vida.