Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

¡Avance médico! Tratamiento con luz ofrece nueva esperanza a pacientes con Alzheimer

Una investigación internacional reveló que la estimulación cerebral con luz logró mejoras en memoria y lenguaje en pacientes con Alzheimer leve, abriendo camino a nuevas terapias no invasivas.

    Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una innovadora tecnología de estimulación cerebral mediante luz que mostró resultados alentadores en personas con Alzheimer en fases iniciales. El avance, publicado en la revista PLOS One, fue liderado por especialistas de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y el Hospital Universitario de Zelanda en Roskilde.

    Resultados que sorprenden

    Los ensayos clínicos realizados en Dinamarca consistieron en que los pacientes utilizaran un dispositivo lumínico durante 30 minutos al día, en periodos de seis a doce semanas. El estudio, diseñado bajo el método doble ciego, reveló que quienes recibieron la luz activa experimentaron mejoras cognitivas en memoria y lenguaje, además de un ligero aumento de volumen en ciertas regiones cerebrales. En contraste, los pacientes con lámparas placebo mostraron deterioro en esas mismas áreas.

    Cómo funciona la estimulación lumínica

    El dispositivo induce de manera segura ondas cerebrales gamma, asociadas a beneficios cognitivos. A diferencia de las luces parpadeantes tradicionales, que pueden causar molestias o crisis epilépticas, esta tecnología genera el mismo efecto de forma imperceptible para el usuario, evitando efectos adversos.

    La inspiración provino de estudios del MIT en los que ratones con Alzheimer, expuestos a luces intermitentes, mostraron reducción de placas beta-amiloide, una de las características de la enfermedad.

    Innovación con proyección global

    Paul Michael Petersen, investigador de la DTU y co-inventor del dispositivo, destacó que aunque los resultados son preliminares, representan un paso importante hacia una terapia no invasiva. Actualmente, la empresa OptoCeutics lleva adelante un ensayo clínico más amplio para confirmar la eficacia del tratamiento y evaluar su posible comercialización.

    Hacia un uso cotidiano

    Los científicos vislumbran que en el futuro esta tecnología podría integrarse en lámparas de uso doméstico, lo que permitiría aplicar la estimulación lumínica no solo en hospitales, sino también en hogares y residencias de ancianos. Con ello, podría convertirse en una herramienta preventiva y terapéutica para mejorar la calidad de vida de millones de personas afectadas por la demencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

