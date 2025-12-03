ATENCIÓN | El panetón podría arruinar tu salud esta Navidad: nutricionista revela el riesgo oculto

La nutricionista Lula Lazo Álvarez advierte que el consumo excesivo de panetón durante la Navidad puede elevar el riesgo de diabetes, inflamación, resistencia a la insulina y otros problemas metabólicos. Conoce qué contiene realmente este producto y qué alternativas saludables existen.

El panetón es uno de los dulces más esperados de la temporada navideña.

El panetón es uno de los dulces más esperados de la temporada navideña.

En cada temporada navideña, el panetón vuelve a ocupar un lugar protagónico en las mesas peruanas. Sin embargo, detrás de su sabor tradicional se esconde una carga nutricional que podría afectar seriamente la salud si se consume sin medida. Así lo explicó la nutricionista Lula Lazo Álvarez, quien advirtió a Infobae Perú que este producto es capaz de detonar complicaciones metabólicas cuando se vuelve parte frecuente de la dieta.

Según detalla la especialista, un trozo de 100 gramos concentra entre 20 y 30 gramos de azúcar añadida. Esta cifra, indicó, puede generar importantes desajustes en el organismo. “Esa cantidad puede aumentar el riesgo de picos de glucosa en sangre, lo que favorece el desarrollo de inflamación, resistencia a la insulina e incluso diabetes tipo 2”, alertó.

El efecto no se limita al metabolismo. La elevada proporción de azúcar también “incrementa la probabilidad de caries dental si no hay una adecuada higiene bucal luego de su consumo”.

Para personas con antecedentes médicos —y también para quienes no los tienen— el abuso del panetón puede desencadenar o empeorar enfermedades como diabetes, prediabetes, hígado graso, hipertensión, dislipidemias u obesidad. Por ello, Lazo recalca que “la alimentación debe evaluarse en su conjunto, no solo por el consumo puntual de panetón, sino por todo el patrón alimentario diario”.

Entre las señales que podrían evidenciar un consumo excesivo figuran cansancio, pesadez, dolor de cabeza y estreñimiento. “Sienten fatiga, pesadez y a veces dolor de cabeza por la alta carga de azúcar y grasa. Además, al no contener fibra, puede provocar estreñimiento”, sostiene la experta.

¿Qué ingredientes tiene realmente el panetón?

En su análisis, Lazo resalta que el panetón ofrece bajo valor nutricional debido a su composición. “Son el azúcar y grasas saturadas, presentes en manteca vegetal, margarina o, en ocasiones, aceites hidrogenados”, explica. Pese a que existen regulaciones sobre las grasas trans, algunos productos aún incorporan ingredientes poco favorables para la salud cardiovascular.

Estas grasas, añade, “contribuyen a elevar el colesterol, conocido como colesterol malo, y esto favorece la aparición de placas en las arterias y el riesgo de enfermedades cardíacas”.

Otra característica importante es el uso de harina refinada, que elimina la fibra del alimento. Esto provoca que el panetón eleve rápidamente los niveles de glucosa y no genere saciedad, estimulando el deseo de seguir comiendo.

¿Hay opciones más saludables?

La industria ha comenzado a ofrecer alternativas que incorporan ingredientes más nutritivos como harina integral o frutos secos. Estos productos, si bien mantienen un aporte calórico similar, mejoran notablemente su perfil nutricional.

“Estas alternativas, al incorporar frutos secos como almendras, nueces o pecanas, suman grasas insaturadas que tienen un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico y aportan fibra, lo que ayuda a moderar el impacto en la glucosa sanguínea”, explica Lazo, quien comparte más recomendaciones desde su cuenta @lulanutricionista.

Aun así, la especialista recomienda moderación: controlar el tamaño de la porción, evitar acompañarlo con mermeladas o mantequilla, y priorizar una alimentación equilibrada durante todo el mes de diciembre.