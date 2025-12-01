¿Confirman feriado largo este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

¡Atención! Diciembre llega con tres feriados nacionales y un primer descanso largo de 4 días que muchos peruanos ya esperan aprovechar. Ante este panorama, surge la duda sobre si el feriado podría ampliarse para el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento y qué ha señalado El Peruano.