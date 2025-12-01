¿Confirman feriado largo este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

¿Confirman feriado largo este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre a nivel nacional? Esto informa El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! Diciembre llega con tres feriados nacionales y un primer descanso largo de 4 días que muchos peruanos ya esperan aprovechar. Ante este panorama, surge la duda sobre si el feriado podría ampliarse para el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre. En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento y qué ha señalado El Peruano.
¿Habrá feriado largo este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre?
Según informó El Peruano, el lunes 8 y martes 9 de diciembre sí son feriados nacionales; sin embargo, no existe ninguna disposición que amplíe el descanso al miércoles 10 o jueves 11. Por ello, las labores se realizarán con total normalidad en esas fechas. Si surgiera alguna modificación, en El Popular estaremos atentos para actualizar la información oportunamente.
Lista de feriados 2025 en Perú
- 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
- 17 de abril (jueves): Jueves Santo
- 18 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
- 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
- 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
- 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
- 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
- 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
- 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
- 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
- 25 de diciembre (jueves): Navidad