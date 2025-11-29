DNI electrónico GRATIS del 1 al 3 de diciembre: revisa si calificas y dónde te toca tramitarlo

Reniec lanza campaña gratuita del DNI electrónico del 1 al 3 de diciembre, dirigida a menores y adultos mayores. Conoce dónde tramitarlo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), junto a varios municipios, pone en marcha una campaña especial para entregar el DNI electrónico totalmente gratis. Durante los días 1, 2 y 3 de diciembre, miles de ciudadanos, incluyendo menores y adultos mayores, podrán actualizar su documento sin costo alguno.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre los puntos de atención, requisitos y horarios para que realices el trámite sin problemas.

DNI electrónico GRATIS: lugar y horario de entrega

Barranca: lunes 1 y martes 2 de diciembre

La Municipalidad Provincial de Barranca, en coordinación con Reniec, llevará a cabo una campaña gratuita para la entrega del DNI electrónico, dirigida a menores de hasta 17 años y adultos mayores de 60.

El objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales como salud y educación, que requieren este documento. El 1 de diciembre, la atención será de 09:00 a. m. a 1:00 p. m. en el frontis de la Municipalidad, mientras que el 2 de diciembre se trasladará a la I.E.I. Los Arenales, en el Centro Poblado Los Arenales, en el mismo horario.

Tacna: martes 2 y miércoles 3 de diciembre

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, se une a la campaña gratuita de entrega del DNI electrónico, destinada a menores de edad y adultos mayores.