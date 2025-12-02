Wapa.pe
Dos dulces fueron retirados del mercado tras alerta sanitaria: no contaban con el etiquetado obligatorio, representando un riesgo para los consumidores.

    Una nueva alerta alimentaria ha encendido las alarmas entre los consumidores. Autoridades sanitarias de Europa recomendaron el retiro del mercado de unas galletas rellenas debido a irregularidades en su etiquetado, lo que representa un riesgo para la salud. Estas medidas llevaron a la eliminación inmediata de los productos de supermercados y tiendas. Descubre a continuación cuáles fueron los dos dulces que dejaron de estar disponibles para la venta.

    Dos famosos dulces retirados por alto peligro

    La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ordenó el retiro inmediato de dos galletas rellenas al detectar que sus envases no incluían la lista completa de ingredientes, lo que representa un riesgo para la salud pública.

    Los productos carecían de información sobre la presencia de proteínas de leche, un dato crítico para personas con intolerancia a la lactosa, ya que podrían desencadenar reacciones graves. Se trata de los pastelitos rellenos de crema y las bombitas rellenas de crema, ambos de la marca NaturCeliac Gluten Free.

    Pastelitos y Bombitas de la marca NaturCeliac<br><br>
    Pastelitos y Bombitas de la marca NaturCeliac

    • Pastelitos con crema: M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).
    • Bombitas con crema: M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).
    Productos distribuidos en varias provincias de Europa

    La alerta reciente provino de Madrid y Andalucía, en España, tras detectarse que los empaques no incluían información sobre una proteína de leche. Los productos se vendieron en:

    • Andalucía
    • Cantabria
    • Castilla-La Mancha
    • Cataluña
    • Comunidad de Madrid
    • Comunidad Valenciana

    Sin embargo, la distribución podría no haberse limitado a España, llegando incluso al ámbito internacional. Por ello, las autoridades sanitarias aconsejan verificar en hogares y comercios la presencia de productos de la marca NaturCeliac Gluten Free.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exigen retiro inmediato de dos populares dulces del mercado por riesgo alimentario y sustancia peligrosa no identificada
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

