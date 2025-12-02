Exigen retiro inmediato de dos populares dulces del mercado por riesgo alimentario y sustancia peligrosa no identificadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una nueva alerta alimentaria ha encendido las alarmas entre los consumidores. Autoridades sanitarias de Europa recomendaron el retiro del mercado de unas galletas rellenas debido a irregularidades en su etiquetado, lo que representa un riesgo para la salud. Estas medidas llevaron a la eliminación inmediata de los productos de supermercados y tiendas. Descubre a continuación cuáles fueron los dos dulces que dejaron de estar disponibles para la venta.
Dos famosos dulces retirados por alto peligro
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ordenó el retiro inmediato de dos galletas rellenas al detectar que sus envases no incluían la lista completa de ingredientes, lo que representa un riesgo para la salud pública.
Los productos carecían de información sobre la presencia de proteínas de leche, un dato crítico para personas con intolerancia a la lactosa, ya que podrían desencadenar reacciones graves. Se trata de los pastelitos rellenos de crema y las bombitas rellenas de crema, ambos de la marca NaturCeliac Gluten Free.
- Pastelitos con crema: M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).
- Bombitas con crema: M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).
Productos distribuidos en varias provincias de Europa
La alerta reciente provino de Madrid y Andalucía, en España, tras detectarse que los empaques no incluían información sobre una proteína de leche. Los productos se vendieron en:
- Andalucía
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Cataluña
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
Sin embargo, la distribución podría no haberse limitado a España, llegando incluso al ámbito internacional. Por ello, las autoridades sanitarias aconsejan verificar en hogares y comercios la presencia de productos de la marca NaturCeliac Gluten Free.