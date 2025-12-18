Frente a la llegada de la nueva influenza , las autoridades exhortan a la ciudadanía a acatar las indicaciones y reforzar las prácticas de higiene , ya que estas acciones son fundamentales para frenar el contagio.

La detección de los primeros contagios de gripe H3N2 en el Perú, anunciada por el Ministerio de Salud (Minsa), motivó a reforzar los mensajes sobre la importancia de la higiene cotidiana para frenar la expansión del virus. Esta cepa, que suele intensificarse en periodos de mayor desplazamiento de personas, ha vuelto a poner en agenda la necesidad de aplicar medidas preventivas en el hogar, los centros educativos y los espacios comunitarios.

Dentro de las prácticas más eficaces destaca el lavado de manos, reconocido como una defensa directa frente a múltiples microorganismos. Sostener este hábito, sumado a evitar el contacto frecuente con el rostro y a la limpieza de superficies, disminuye notablemente las probabilidades de infección en personas de todas las edades. Experiencias recientes con otros brotes virales evidenciaron que la acción conjunta de la población puede contener la propagación antes de que se extienda.

Tanto especialistas como autoridades sanitarias recalcan que la higiene debe integrarse a la vida diaria incluso fuera de las temporadas críticas de enfermedades respiratorias. El reto está en mantener este cambio de conducta en el tiempo, de modo que la prevención responda a una conciencia constante de cuidado, especialmente hacia quienes presentan mayor vulnerabilidad.

¿Cuál es el hábito más efectivo para frenar la H3N2?

La vocera de la Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento), Gabriela Corimanya, señala que el lavado frecuente y adecuado de manos es la medida más determinante para disminuir el riesgo de contagio por H3N2. “No debemos olvidar las prácticas que aprendimos durante la pandemia”, enfatizó en declaraciones a RPP Noticias, instando a que este gesto se convierta en parte natural de la rutina. Esta acción no solo protege a la persona, sino que interrumpe la cadena de transmisión y cuida a quienes la rodean.

Corimanya aconseja dedicar al menos veinte segundos al lavado, asegurando el uso de jabón en toda la mano, incluidas las uñas y los espacios entre los dedos. Esta práctica cobra especial relevancia después de toser, estornudar o manipular alimentos, ya que las manos son el principal medio de traslado de virus y bacterias hacia personas y superficies. Descuidar estos momentos clave puede favorecer la propagación dentro del entorno familiar y social.

El aspecto ambiental también merece atención. La vocera aclara que una correcta higiene no implica un uso excesivo del agua: recomienda cerrar el caño mientras se aplica el jabón y abrirlo únicamente para el enjuague. Así, se fomenta el cuidado personal sin afectar la sostenibilidad del recurso, algo crucial en zonas con abastecimiento limitado o racionado.

En contextos donde el agua debe almacenarse por falta de suministro continuo, Corimanya sugiere extremar las precauciones con los envases, manteniéndolos limpios y bien tapados para evitar contaminación, presencia de insectos y pérdida de calidad del agua. “Es fundamental controlar que ningún insecto o polvo contamine el agua guardada”, remarca, subrayando la relevancia de prevenir otros problemas de salud asociados.