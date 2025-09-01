La combinación de estas dos plantas en forma de infusión tiene múltiples beneficios para el bienestar general.

En los últimos años, el interés por los remedios naturales ha crecido como complemento para el bienestar físico y emocional. Aunque nunca reemplazan un tratamiento médico, pueden ser grandes aliados en el día a día. Entre las infusiones más apreciadas, destacan el romero y el laurel, plantas comunes en la cocina mediterránea. Combinadas en té, potencian sus propiedades, ayudando a reducir el estrés, mejorar la concentración y calmar la ansiedad de manera natural y efectiva.

Beneficios respaldados por la ciencia:

La combinación de romero y laurel da lugar a una infusión cuyos efectos van desde la relajación hasta la estimulación, promoviendo un bienestar integral.

Reducir la ansiedad y el estrés

El romero contiene compuestos como ácido rosmarínico y flavonoides que contribuyen a equilibrar el sistema nervioso y mejorar el ánimo. Investigaciones han evidenciado que su aroma puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por su parte, el laurel, gracias al eugenol, ejerce un efecto sedante leve que calma la tensión. Juntas, estas plantas funcionan como un apoyo natural ante momentos de ansiedad o nerviosismo moderado.

Estimular la memoria y la concentración

El romero es reconocido por favorecer la función cognitiva. Estudios de la Universidad de Northumbria indican que inhalar su aroma mejora la memoria prospectiva y la agilidad mental, gracias al 1,8-cineol. Asimismo, investigaciones publicadas en el International Journal of Neuroscience muestran su impacto positivo en la cognición y el estado de ánimo en adultos. Aunque el laurel no ha sido tan estudiado en este aspecto, su efecto relajante puede ayudar a mantener la concentración al disminuir el estrés.

Favorecer el descanso nocturno

Consumir esta infusión antes de dormir puede preparar cuerpo y mente para un sueño reparador. El laurel brinda una ligera relajación nerviosa, mientras que el romero ayuda a aliviar la tensión mental. No se trata de un sedante potente, pero puede incorporarse a la rutina nocturna para mejorar la calidad del sueño de manera natural.

Aliviar molestias digestivas leves

Ambas plantas poseen propiedades carminativas y antiespasmódicas que alivian gases, hinchazón y digestiones pesadas. El romero estimula la producción de bilis, facilitando la digestión, y el laurel relaja los músculos del tracto digestivo. Por ello, esta infusión resulta ideal tras comidas copiosas o cuando se presentan molestias digestivas leves.

Actuar como antioxidante natural

El romero contiene antioxidantes potentes como ácido rosmarínico y carnosol, que protegen las células del daño oxidativo y la inflamación. El laurel aporta flavonoides y vitamina C, reforzando el sistema inmune y ayudando a ralentizar el envejecimiento celular.

Cómo preparar el té de romero con laurel