Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Estas son las hierbas milagrosas que pocos conocen y que reducen la ansiedad, los nervios y mejoran tu mente

La combinación de estas dos plantas en forma de infusión tiene múltiples beneficios para el bienestar general.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Estas son las hierbas milagrosas que pocos conocen y que reducen la ansiedad, los nervios y mejoran tu mente
    Hierbas milagrosas | Composición Wapa
    Estas son las hierbas milagrosas que pocos conocen y que reducen la ansiedad, los nervios y mejoran tu mente

    En los últimos años, el interés por los remedios naturales ha crecido como complemento para el bienestar físico y emocional. Aunque nunca reemplazan un tratamiento médico, pueden ser grandes aliados en el día a día. Entre las infusiones más apreciadas, destacan el romero y el laurel, plantas comunes en la cocina mediterránea. Combinadas en té, potencian sus propiedades, ayudando a reducir el estrés, mejorar la concentración y calmar la ansiedad de manera natural y efectiva.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Detén la caída del cabello! Este remedio casero combate la alopecia y devuelve vida a tu melena

    Beneficios respaldados por la ciencia:

    La combinación de romero y laurel da lugar a una infusión cuyos efectos van desde la relajación hasta la estimulación, promoviendo un bienestar integral.

    Reducir la ansiedad y el estrés

    El romero contiene compuestos como ácido rosmarínico y flavonoides que contribuyen a equilibrar el sistema nervioso y mejorar el ánimo. Investigaciones han evidenciado que su aroma puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por su parte, el laurel, gracias al eugenol, ejerce un efecto sedante leve que calma la tensión. Juntas, estas plantas funcionan como un apoyo natural ante momentos de ansiedad o nerviosismo moderado.

    Estimular la memoria y la concentración

    El romero es reconocido por favorecer la función cognitiva. Estudios de la Universidad de Northumbria indican que inhalar su aroma mejora la memoria prospectiva y la agilidad mental, gracias al 1,8-cineol. Asimismo, investigaciones publicadas en el International Journal of Neuroscience muestran su impacto positivo en la cognición y el estado de ánimo en adultos. Aunque el laurel no ha sido tan estudiado en este aspecto, su efecto relajante puede ayudar a mantener la concentración al disminuir el estrés.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Científicos alertan: tomar gaseosa todos los días puede dañar la memoria infantil y generar adicciones en jóvenes

    Favorecer el descanso nocturno

    Consumir esta infusión antes de dormir puede preparar cuerpo y mente para un sueño reparador. El laurel brinda una ligera relajación nerviosa, mientras que el romero ayuda a aliviar la tensión mental. No se trata de un sedante potente, pero puede incorporarse a la rutina nocturna para mejorar la calidad del sueño de manera natural.

    Aliviar molestias digestivas leves

    Ambas plantas poseen propiedades carminativas y antiespasmódicas que alivian gases, hinchazón y digestiones pesadas. El romero estimula la producción de bilis, facilitando la digestión, y el laurel relaja los músculos del tracto digestivo. Por ello, esta infusión resulta ideal tras comidas copiosas o cuando se presentan molestias digestivas leves.

    Actuar como antioxidante natural

    El romero contiene antioxidantes potentes como ácido rosmarínico y carnosol, que protegen las células del daño oxidativo y la inflamación. El laurel aporta flavonoides y vitamina C, reforzando el sistema inmune y ayudando a ralentizar el envejecimiento celular.

    Cómo preparar el té de romero con laurel

    La preparación es muy sencilla: solo se necesitan hojas secas de romero y laurel, además de agua. Hierve una taza de agua, añade las hojas y deja infusionar unos 5 minutos. Luego, cuela y disfruta caliente. Para efectos relajantes, lo ideal es tomarlo por la tarde o antes de dormir; si se busca estimular la concentración, se recomienda consumirlo por la mañana o antes de actividades que requieran atención mental.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estas son las hierbas milagrosas que pocos conocen y que reducen la ansiedad, los nervios y mejoran tu mente
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Frases por el Día del trabajo: 70 mensajes motivadores y positivos para todos tus compañeros

    Cartas de aniversario para mi esposo QUE LO HAGA LLORAR: mensajes HERMOSOS para dedicarle

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Estas son las hierbas milagrosas que pocos conocen y que reducen la ansiedad, los nervios y mejoran tu mente

    ¡BIENVENIDO, septiembre! 60 mensajes BONITOS e INSPIRADORES para iniciar este mes

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;