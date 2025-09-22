¡Revento el pozo de La Tinka! Peruano ganó S/45 millones, pero cláusula podría opacar su victoria

Un jugador de La Tinka ganó el pozo histórico de S/45.8 millones el 21 de septiembre . Conoce los números ganadores, cuánto recibirá tras impuestos y el plazo que tiene para cobrar el premio.

Un sol ganador se llevó el histórico pozo de más de 40 millones de soles de La Tinka | Foto: Composición de El Popular

¡Histórico premio! Un participante de La Tinka acaba de cambiar su vida para siempre tras llevarse el pozo millonario más alto en la historia del juego en el Perú: S/45.805.280. El sorteo se realizó el domingo 21 de septiembre y el afortunado acertó todos los números de la jornada.

¿Cómo se reveló al ganador de La Tinka?

De acuerdo con información oficial de Intralot, el boleto fue adquirido el mismo día del sorteo mediante la plataforma web de La Tinka, lo que demuestra que la suerte puede aparecer cuando menos se espera.

“Un solo clic bastó para transformar un día común en una jornada inolvidable”, precisó la empresa en su comunicado.

¿Cuánto dinero recibirá el nuevo millonario?

Aunque la cifra inicial asciende a más de S/45 millones, no todo terminará en manos del ganador. Según el SAT de Lima, los premios de lotería están sujetos a un impuesto del 10%. Esto significa que se descontarán S/4.580.528, quedando finalmente S/41.224.752 como monto neto para disfrutar.

Los números ganadores del 21 de septiembre

Las bolillas que hicieron historia fueron: 02, 20, 28, 32, 44 y 46. Esa combinación le permitió a un jugador pasar de la rutina a la fortuna con tan solo una jugada.

“La suerte le sonrió con fuerza al participante que ahora ostenta el premio más grande entregado por La Tinka en el país”, señaló la empresa en su reporte.

¿Cuánto tiempo de plazo se tiene para cobrar el premio?