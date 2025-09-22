El acumulado millonario de La Tinka se sorteó el 21 de septiembre en la edición 1231 . Descubre cuáles fueron los números de la suerte y de qué manera un ciudadano o ciudadana del Perú alcanzó la fortuna.

La Tinka realizó nuevamente su esperado sorteo el domingo 21 de septiembre, generando gran expectativa entre los jugadores y la audiencia que siguió la transmisión por América TV.

La atención fue mayor en esta ocasión, ya que se trataba de la entrega de su pozo histórico, el acumulado más alto en toda la trayectoria del juego.

El sorteo se llevó a cabo poco después de las 10:30 p.m. Es importante recordar que esta lotería nacional celebra dos ediciones cada semana, los días miércoles y domingo, lo que incrementa las oportunidades de que surja un nuevo ganador.

En esta última edición, el premio acumulado ascendió a S/45′805,280. Asimismo, se realizaron los juegos complementarios ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

¿Quién ganó el Pozo Millonario de la Tinka?

Sí se registró un ganador y, al no coincidir ningún otro participante con la combinación de bolillas, el premio entregado alcanzó los S/45′805,280. Para el siguiente sorteo de La Tinka, programado para el miércoles 24 de septiembre, el pozo inicial será de 5 millones de soles.

Números ganadores de La Tinka

¿Cuánto dinero perderá el ganador de la Tinka?

Según Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio ganador de S/45′805,280 millones de soles está sujeto al pago de impuestos. La tasa aplicable para loterías en general es del 10% sobre el valor total.

El 10% equivale a dividir entre 10.

45,805,280 ÷ 10 = 4,580,528.

Plazos para cobrar tu premio

Dispones de 30 días, contados desde el día posterior al sorteo, para reclamar tu premio si este supera los 5.000 soles pero no llega al millón.

En caso de que el monto ganado sea mayor a un millón de soles, el plazo se amplía hasta 90 días. Finalmente, si tu premio es inferior a los 5.000 soles, tendrás hasta 180 días para hacerlo efectivo.

¿Cómo participar en La Tinka?

Para jugar La Tinka, debes ingresar a su página web, donde podrás realizar tu apuesta con un monto mínimo de cinco soles.

Luego, deberás seleccionar seis números de un rango del 1 al 48, los cuales formarán tu combinación. Estos números no pueden repetirse y, si no sabes cuáles elegir, puedes optar por la modalidad “Al Azar”, en la que el sistema los asignará automáticamente.

En caso te equivoques al escoger, puedes presionar el botón de limpiar y volver a seleccionar tus números. Una vez definida la jugada, solo debes hacer clic en “Finaliza tu compra” para confirmar la apuesta.

Para llevarte el Pozo Millonario, tu combinación debe coincidir con los seis números ganadores. No obstante, también hay premios para quienes acierten desde dos números en adelante.

Los jugadores que logren entre tres y cinco aciertos pueden recibir recompensas que van desde cinco hasta 50.000 soles. Si se aciertan solo dos números, el premio consiste en una jugada gratis o una jugada al 2x1.