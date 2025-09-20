El retiro de AFP de hasta 4 UIT ya es oficial. El MEF recomienda que solo accedan quienes realmente necesiten el dinero.

El Poder Ejecutivo aprobó finalmente el octavo retiro de fondos de las AFP, permitiendo que los afiliados accedan hasta a 4 UIT (S/21 400) de sus cuentas individuales de pensiones. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), esta disposición implicará la salida de cerca de S/31 613 millones del Sistema Privado de Pensiones, impactando directamente en los fondos acumulados por los afiliados.

Aunque aún falta que la SBS publique el reglamento que precise cuándo se podrá solicitar el dinero, se espera que muchos realicen el retiro. Quienes busquen reinvertir pueden optar por depósitos a plazo fijo, acciones en la Bolsa de Valores de Lima, bienes raíces o incluso crowdfunding inmobiliario.

Opciones de inversión:

Expertos señalan que, aunque muchos destinarán el dinero de la AFP al consumo inmediato o al pago de deudas, quienes tengan la oportunidad de invertir cuentan con alternativas interesantes dentro del mercado peruano.

Depósitos a plazo fijo y fondos mutuos

Los depósitos a plazo fijo continúan siendo una opción tradicional para quienes buscan seguridad y bajo riesgo. Actualmente, bancos, cajas y financieras ofrecen tasas de interés que varían entre 4% y 6,5% anual, según el monto y el plazo. Por otro lado, los fondos mutuos representan una alternativa más dinámica, permitiendo invertir colectivamente en instrumentos como bonos, acciones o depósitos administrados profesionalmente. Aunque presentan mayor riesgo que un plazo fijo, ofrecen un potencial de rentabilidad superior y se adaptan a perfiles conservadores, moderados o arriesgados.

En la Bolsa de Valores

Quienes buscan combinar rentabilidad con diversificación pueden considerar la Bolsa de Valores. Una estrategia recomendada en tiempos de incertidumbre es invertir en acciones que paguen dividendos periódicos. No obstante, la inversión en bolsa requiere preparación y tolerancia al riesgo debido a la volatilidad de los precios. Plataformas como Trii y Tyba son las más utilizadas por los peruanos.

Opciones en inmuebles

Otra alternativa es destinar los fondos de la AFP a la compra de inmuebles, como departamentos u oficinas, con fines de alquiler. El mercado inmobiliario sigue siendo considerado un activo seguro en Perú. Esta inversión puede generar ingresos pasivos constantes y apreciación de capital a largo plazo. En distritos de Lima Metropolitana y zonas emergentes de Lima Norte y Este, la demanda de alquiler se mantiene alta, con una rentabilidad estimada de 5%, según Urbania.

‘Crowdfunding’ inmobiliario: inversión accesible y rentable

Otra alternativa de inversión es el ‘crowdfunding’ inmobiliario, un método de financiación colectiva que permite a varios inversionistas aportar montos accesibles para financiar la construcción, compra o renovación de propiedades. A cambio, los participantes reciben retornos según el sector, que pueden ser altos.