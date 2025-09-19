Wapa.pe
“¿Cuándo pagan la AFP?” La interrogante aún no tiene una fecha confirmada, aunque el ministro de Economía y distintos especialistas ya han estimado los plazos tentativos.

    El octavo retiro de las AFP fue aprobado con rapidez en el Congreso, quedando únicamente pendiente la firma de la autógrafa y su envío al Ejecutivo para que, con la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte, se promulgue oficialmente la ley.

    Tras ello, el dictamen establece que la SBS tendrá hasta 30 días calendario para publicar el reglamento, aunque se espera que este plazo sea más corto.

    En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, precisó: “La primera UIT debería estar retirándose como hacia los dos meses, contando desde que se aprueba la norma, desde que se publique en El Peruano. Hay que hacer la solicitud, un mes o mes y medio, y luego se va devolviendo los aportes de forma mensual, normalmente a ritmo de una UIT”.

    Fechas estimadas por el MEF y especialistas

    En diálogo con Canal N, el titular del MEF adelantó que “los primeros desembolsos podrían realizarse en noviembre y, en el mejor de los casos, a finales de octubre”.

    Por su parte, Jorge Carrillo Acosta, profesor y especialista en finanzas de la Pacífico Business School, coincidió en que noviembre sería el mes de inicio del desembolso de la primera UIT. El experto explicó: “En vista de que ayer, 17/09/25, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos de AFP, y sobre la base de los plazos establecidos en los retiros anteriores, estas serían las posibles fechas para cada una de las siguientes etapas”:

    • Promulgación de la ley en El Peruano: 19/09/25 (se espera rapidez, dado el respaldo del Ejecutivo).
    • Publicación del procedimiento operativo por la SBS: 29/09/25 (hay un plazo de 30 días, pero se prevé que sea antes).
    • Inicio de solicitudes de retiro: 06/10/25 (una vez implementado el procedimiento en las AFP).

    De cumplirse estos tiempos, los retiros efectivos se darían de la siguiente manera:

    • 1er retiro (hasta 1 UIT): 05/11/25
    • 2do retiro (hasta 1 UIT): 05/12/25
    • 3er retiro (hasta 1 UIT): 04/01/26
    • 4to retiro (hasta 1 UIT): 03/02/26

    Cabe señalar que la presidenta dispone de 15 días hábiles para promulgar la norma, aunque especialistas estiman que será en breve. En esa línea, el ministro Pérez-Reyes aseguró que la promulgación podría darse en un plazo máximo de 48 horas tras llegar a Palacio, considerando el reciente respaldo de Boluarte a la medida.

