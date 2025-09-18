Te explicamos cómo consultar el monto acumulado en tu fondo de pensiones antes de solicitar el retiro en tu AFP .

La Comisión de Economía del Congreso dio su aprobación este miércoles al dictamen que habilita el octavo retiro de fondos de las AFP, permitiendo a los afiliados del sistema privado acceder de manera extraordinaria y voluntaria hasta 4 UIT (S/ 21.400). La iniciativa obtuvo el respaldo de 24 parlamentarios, sin votos en contra y con solo tres abstenciones, y ahora deberá ser evaluada en el Pleno para su debate y decisión final.

La noticia despertó gran expectativa entre millones de afiliados que ven en esta medida una alternativa de apoyo económico. Tras conocerse la aprobación en comisión, aumentaron las consultas sobre cómo revisar el saldo disponible en las cuentas de AFP y cuáles serían los plazos para efectuar la solicitud. Aunque aún se espera la reglamentación oficial, ya se conocen los aspectos principales que marcarán este procedimiento.

¿Cómo verificar cuánto dinero tienes en tu fondo de pensiones?

Es importante recordar que cada AFP en el país lleva un registro completo de los aportes realizados. Esta información está disponible en la página web o aplicación de las entidades correspondientes, como AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo.

AFP Integra: si eres afiliado de esta administradora, puedes ingresar al siguiente link: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion.

Prima AFP: Ingresa a la siguiente página que colocamos a continuación: https://miespacio.prima.com.pe/ y colocas el número de tu DNI y contraseña.

AFP Habitat: para revisar el estado de cuenta en esta AFP debes ingresar a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta.

Profuturo AFP: si eres un afiliado de esta AFP puedes ingresar a https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login para ver tu estado de cuenta.

¿Cuánto dinero puedo retirar con el octavo retiro AFP 2025?

El dictamen aprobado señala que todos los afiliados tendrán la posibilidad de acceder hasta a 4 UIT, equivalentes a S/ 21.400. La norma no establece restricciones, por lo que tanto quienes se encuentran trabajando como quienes no tienen empleo podrán beneficiarse del retiro.

Los solicitantes deberán registrar su pedido dentro de los 90 días posteriores a la publicación del reglamento, que será emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los desembolsos se harán en cuatro partes sucesivas, cada una con un intervalo de 30 días, hasta completar el monto máximo permitido.

El dinero liberado conservará su carácter de intangible, lo que significa que no podrá ser embargado ni retenido, excepto en el caso de obligaciones por pensiones alimenticias, donde se autoriza un descuento de hasta el 30% del fondo retirado.