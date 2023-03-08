Wapa.pe
El hombre se viralizó en TikTok tras haber conseguido empleo como chofer; sin embargo, no conocía la ruta de la unidad de transporte público y terminó perdiéndose con todos sus clientes.

    Chofer se pierde con todos los pasajeros a bordo y el final fue inesperado: "Era su primer día" | Foto: captura de Tiktok / Composición Wapa.pe
    Un nuevo video se volvió viral en TikTok, luego de que un conductor de transporte público fuese captado, completamente desorientado, manejando sin rumbo con todos los pasajeros a bordo.

    ¿Qué pasó con el chofer del transporte público?

    Tal como se puede ver en las imágenes virales en la red social, el inexperto chofer no conocía la ruta de la unidad que manejaba; sin embargo, ocurrió lo impensado.

    Los pasajeros se solidarizaron con el conductor y entre todos empezaron a darle indicaciones para que pueda regresar a la ruta correcta.

    La usuaria Angiegamezg, difundió el clip que en poco tiempo se volvió tendencia con una frase que decía: "El conductor en su primer día de trabajo".

    Además, la joven aclaró en un comentario que el chofer reveló que era su primer día en ese trabajo y que lo habían enviado sin enseñarle la ruta.

    Video viral

    Usuarios reaccionan en TikTok

    La curiosa escena no tardó en ganar cientos de reacciones y una larga fila de comentarios, donde resaltaron la empatía de los presentes.

    "Podría ser yo que aún nunca he manejado en ruta", "qué bien que encontró gente empática", "Eso pasa!!!!! A mí me tocó ayudar a uno alguna vez porque no se sabía la ruta", "que bonito como lo ayudan, ojalá así fuéramos siempre cuando vemos alguien en aprietos", "A ellos siempre le enseñan una sola vez la ruta, por eso siempre se pierden", "Excelente por la gente y su buena relación", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

    Chofer se pierde con todos los pasajeros a bordo y el final fue sorprendente: "Era su primer día"
    ;