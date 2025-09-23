Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Peruana se niega a romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

Una mujer se volvió viral en TikTok al romper una página de la Biblia por dinero; su indecisión inicial desató un fuerte debate en redes

    Peruana se niega a romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"
    Peruana se niega a romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

    Una mujer causó sorpresa en redes sociales tras participar en un experimento social organizado por el tiktoker peruano Lemon Pay. La polémica surgió cuando se le ofreció dinero a cambio de arrancar una página de la Biblia. En un inicio, ella rechazó la propuesta al señalar que dicha acción podría traerle consecuencias negativas en el futuro. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a muchos impactados.

    La reacción inesperada de una mujer ante oferta de dinero por romper la Biblia

    Según se aprecia en el video viral compartido en la cuenta lemonpayinternacional en TikTok, el experimento se realizó en las calles de Lima y empezó como una dinámica en la que se ofrecía dinero a transeúntes a cambio de romper una hoja de la Biblia.

    Lo que parecía un reto sencillo se viralizó por la respuesta inesperada de una de las participantes, quien inicialmente rechazó la propuesta, alegando temor a consecuencias negativas. “No, papito, no. Me puede pasar algo, hacerle eso a la Biblia es saladera”, expresó, mostrando su miedo a atraer mala suerte o incluso a recibir un castigo divino. Sus palabras reflejaron el respeto y temor que aún despiertan los símbolos religiosos en gran parte de la sociedad.

    No obstante, la situación dio un giro cuando, tras recibir una mayor oferta económica, la mujer reconsideró su postura. “Un poquito más, déjame… es que necesito para mi pasaje también”, dijo antes de finalmente romper la hoja. Su decisión generó opiniones encontradas en redes, donde muchos debatieron sobre cómo las necesidades económicas pueden llegar a enfrentar los valores personales y la fe.

    Debate en redes por clip viral de TikTok

    Como era previsible, el video desató una ola de comentarios y discusiones entre los usuarios. Varios destacaron la rapidez con la que la mujer cambió de opinión respecto a su creencia religiosa. "No soy creyente, pero se debería respetar la Biblia, es un libro sagrado", "No soy religioso, pero hay que respetar", "Me daría miedo, la verdad", "Yo sí le creí a la señito jaja", fueron algunas de las reacciones que se compartieron en TikTok.

